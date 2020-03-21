Kimlere sokağa çıkma yasağı getirildi

Türkiye’de de görülen koronavirüs salgınına karşı her gün yeni önlemler açıklanıyor.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır. Ayrıntılı bilgi saat 19.30’da vatandaşlarımıza açıklanacaktır. Kamuoyuna sargıyla duyurulur" diye belirtildi.

"EVDEN ÇIKMAYIN"

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında İstanbul'daki Siyami Ersek Hastanesi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısı sona erdi.