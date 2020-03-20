Durdurulamıyor... 932 bin arttı
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,7 puanlık artış ile yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 3,1 puanlık artış ile yüzde 16,0 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı yüzde 2,7 arttı. 2019 yılında bir önceki yıla göre 932 bin yeni işsizle birlikte toplam işsiz sayısı 4 milyon 469 bine ulaştı. Toplam işsizlik oranı ise yüzde 13,7 oldu.
İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 658 bin kişi azalarak 28 milyon 80 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile yüzde 45,7 oldu. İşgücüne katılma oranı yüzde53,0 olarak gerçekleşti. İşgücü 2019 yılında bir önceki yıla göre 275 bin kişi artarak 32 milyon 549 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 53,0 olarak gerçekleşti. 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde14,0, istihdam oranı yüzde 50,3 oldu
GENÇ İŞSİZLİKTE BÜYÜK ARTIŞ: yüzde 5,1
15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yıla göre 2,8 puan artışla yüzde 14,0, tarım dışı işsizlik oranı ise 3,1 puanlık artışla yüzde 16,1 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 1,7 puanlık azalışla yüzde50,3, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 58,5 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yıla göre 5,1 puan artarak yüzde 25,4, istihdam oranı ise 1,9 puan azalarak yüzde 33,1 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 44,4 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yıla göre 1,5 puanlık artışla yüzde 26,0 seviyesinde gerçekleşti.
İSTİHDAM EDİLENLERİN YÜZDE 56,5'İ İSE HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI
2019 yılında, istihdam edilenlerin yüzde 18,2'si tarım, yüzde 19,8'i sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 56,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,6 puan, sanayi sektörünün payı 0,1 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,2 puan, inşaat sektörünün payı 1,4 puan azaldı.
2019 yılında 5 milyon 97 bin kişi tarım sektöründe, 5 milyon 561 bin kişi sanayi sektöründe, 1 milyon 550 bin kişi inşaat sektöründe,15 milyon 872 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 200 bin, sanayi sektöründe 113 bin, inşaat sektöründe 442 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe ise 98 bin kişi arttı.
İŞSİZLİK ORANI EN YÜKSEK İLLER: MARDİN, BATMAN, ŞIRNAK VE SİİRT OLDU
İşsizlik oranı en yüksek bölge yüzde30,9 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) iken, işsizlik oranı en düşük bölge yüzde7,6 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu. En yüksek istihdam oranı yüzde53,0 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde30,0 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.
İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI EN YÜKSEK İLLER TEKİRDAĞ, EDİRNE, KIRKLARELİ OLDU
En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde59,6 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde43,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.
SÜT YÜZDE 21 ZAMLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları ve üretim verilerini açıkladı. Hayvansal ürünlerden 2019 yılında bir önceki yıla göre en az artış gösteren yüzde1,48 ile yapağı oldu. Öte yandan 2019 yılında bir önceki yıla göre bal yüzde15,94, inek sütü yüzde20,87 ve koyun sütü yüzde21,12 artış gösterdi.
2019 yılında bir önceki yıla göre sığır (yerli) fiyatı yüzde2,74 azalış gösterdi. Bir önceki yıla göre en az artış gösteren canlı hayvanlar yüzde0,61 ile sığır (kültür melezi) ve yüzde4,77 ile tiftik keçisi oğlağı fiyatında oldu. 2019 yılında bir önceki yıla göre en fazla artış yüzde17,71 ile kıl keçisi ve yüzde19,87 ile kıl keçisi oğlağı fiyatlarında gerçekleşti. Hayvansal ürünlerden yumurta fiyatı ise bir önceki yıla göre yüzde3,54 azaldı.
CANLI HAYVAN DEĞERİNDE YILLIK yüzde13,09 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ
2019 yılında bir önceki yıla göre büyükbaş hayvanların değeri yüzde8,46 artarak 112,86 milyar TL, küçükbaş hayvanların değeri yüzde25,36 artarak 46,48 milyar TL oldu. 2019 yılında bir önceki yıla göre kümes hayvanlarının değeri ise yüzde20,86 artarak 5,91 milyar TL oldu.
HAYVANSAL ÜRÜN ÜRETİM DEĞERİ BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE yüzde18,66 ARTTI
2019 yılında bir önceki yıla göre toplam süt üretim değeri yüzde24,64 artarak 43,65 milyar TL ve toplam kırmızı et üretim değeri yüzde17,41 artarak 38,14 milyar TL ve bal üretim değeri yüzde16,44 artarak 4,27 milyar TL oldu. 2019 yılında yumurta üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde2,27 azalarak 7,35 milyar TL oldu.
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