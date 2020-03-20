Durdurulamıyor... 932 bin arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı yüzde 2,7 arttı. 2019 yılında bir önceki yıla göre 932 bin yeni işsizle birlikte toplam işsiz sayısı 4 milyon 469 bine ulaştı. Toplam işsizlik oranı ise yüzde 13,7 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 658 bin kişi azalarak 28 milyon 80 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile yüzde 45,7 oldu. İşgücüne katılma oranı yüzde53,0 olarak gerçekleşti. İşgücü 2019 yılında bir önceki yıla göre 275 bin kişi artarak 32 milyon 549 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 53,0 olarak gerçekleşti. 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde14,0, istihdam oranı yüzde 50,3 oldu

GENÇ İŞSİZLİKTE BÜYÜK ARTIŞ: yüzde 5,1

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yıla göre 2,8 puan artışla yüzde 14,0, tarım dışı işsizlik oranı ise 3,1 puanlık artışla yüzde 16,1 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 1,7 puanlık azalışla yüzde50,3, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 58,5 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yıla göre 5,1 puan artarak yüzde 25,4, istihdam oranı ise 1,9 puan azalarak yüzde 33,1 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 44,4 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yıla göre 1,5 puanlık artışla yüzde 26,0 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAM EDİLENLERİN YÜZDE 56,5'İ İSE HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI