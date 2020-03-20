ABD merkezli Foreign Affairs böyle yazdı: Çin zaferini ilan etti, küresel lider oldu

Amerikan siyasi hayatının etkili dergilerinden Foreign Affairs Amerikan yöneticilerini, korona gündeminde ABD’nin Çin karşısında geri düştüğü ve bunun uzun vadede ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyaran yazılar yayınlamaya devam ediyor. Son olarak, 18 Mart tarihli, Kurt M. Campbell ve Rush Doshi imzalı bir makale de özetle şunlar dendi:

ÇİN, KÜRESEL LİDER KONUMUNA GELDİ

Etkisi küresel boyutta hissedilen ve yüz milyonlarca insanın kendini dış dünyadan soyutladığı koronavirüs salgınında şu anda sağlık ve güvenlik konuları haklı olarak ön planda olsa da uzun vadede salgının önemli jeopolitik etkileri olacak gibi görünüyor. Salgın Amerika’nın küresel konumunu da tartışmaya açıyor. Küresel düzenler ilk başta kademe kademe sonra ise tamamen değişme eğilimi gösterirler.

Washington’un ilk tepkiyi verme konusunda beceriksiz kaldığı açıkça ortaya çıkmış durumda. Devlet kurumlarının yanlış adımları Birleşik Devletler yönetiminin yeterliliğine olan güvene zarar verirken Başkan Trump’ın açıklamaları karışıklığı ve belirsizliği arttırdı. Hem kamu kurumlarının hem de özel sektörün test ve mücadele konusunda hazırlıksız oldukları ortaya çıktı. Salgın Birleşik Devletler’in ülke içi yönetim, ihtiyaç maddelerinin küresel ölçekte sağlanabilmesi ve krizlere karşı küresel bir cevabı oluşturma ve koordine etme becerisini ve isteğini test etti ve Birleşik Devletler şu ana kadar bu testte başarılı olamadı.

Washington başarısız olurken, Çin, Birleşik Devletler’in hatalarının yarattığı boşluğu doldurarak salgınla mücadelede küresel lider konumuna geldi, diğer ülkelere maddi yardımda bulundu.

HATALAR YAPILDI