ABD merkezli Foreign Affairs böyle yazdı: Çin zaferini ilan etti, küresel lider oldu

Amerikan siyasi hayatının etkili dergilerinden Foreign Affairs Amerikan yöneticilerini, korona gündeminde ABD’nin Çin karşısında geri düştüğü ve bunun uzun vadede ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyaran yazılar yayınlamaya devam ediyor. Son olarak, 18 Mart tarihli, Kurt M. Campbell ve Rush Doshi imzalı bir makale de özetle şunlar dendi:
ÇİN, KÜRESEL LİDER KONUMUNA GELDİ
Etkisi küresel boyutta hissedilen ve yüz milyonlarca insanın kendini dış dünyadan soyutladığı koronavirüs salgınında şu anda sağlık ve güvenlik konuları haklı olarak ön planda olsa da uzun vadede salgının önemli jeopolitik etkileri olacak gibi görünüyor. Salgın Amerika’nın küresel konumunu da tartışmaya açıyor. Küresel düzenler ilk başta kademe kademe sonra ise tamamen değişme eğilimi gösterirler.
Washington’un ilk tepkiyi verme konusunda beceriksiz kaldığı açıkça ortaya çıkmış durumda. Devlet kurumlarının yanlış adımları Birleşik Devletler yönetiminin yeterliliğine olan güvene zarar verirken Başkan Trump’ın açıklamaları karışıklığı ve belirsizliği arttırdı. Hem kamu kurumlarının hem de özel sektörün test ve mücadele konusunda hazırlıksız oldukları ortaya çıktı. Salgın Birleşik Devletler’in ülke içi yönetim, ihtiyaç maddelerinin küresel ölçekte sağlanabilmesi ve krizlere karşı küresel bir cevabı oluşturma ve koordine etme becerisini ve isteğini test etti ve Birleşik Devletler şu ana kadar bu testte başarılı olamadı.
Washington başarısız olurken, Çin, Birleşik Devletler’in hatalarının yarattığı boşluğu doldurarak salgınla mücadelede küresel lider konumuna geldi, diğer ülkelere maddi yardımda bulundu.
HATALAR YAPILDI
Korona krizi Ocak ve Şubat aylarında derinleştikçe bazı gözlemciler koronavirüsün Çin Komünist Partisi yönetim kadrolarının altını oyabileceğini iddia etti. Ama kitlesel karantina, yolculuk engeli ve ülke çapında günlük hayatın kesintiye uğratılması sayesinde Çin Mart ayının başında zaferini ilan etti. Mart ayının ortalarında resmi istatistikler günlük vaka sayısının tek hanelere indiğini gösterdi.
Çin’de yaşam henüz normale dönmüş olmamasına (ve Çin’in istatistiklerinin ne kadar doğru olduğu konusundaki sorulara) rağmen Pekin salgınla mücadeledeki başarısına ek olarak Çin küresel iyileşme sürecindeki önemli rolünü tüm dünyaya yaymaya hazırlanıyor.
ÇİN YAPIYOR DÜNYA ALIYOR
Çin kriz ilk çıktığında maske, solunum aygıtları ve ilaçları hem üretmiş hem de satın ve yardım olarak almıştı. Artık bunları başkalarına verebilecek durumda. Avrupa ve Afrika’daki çeşitli ülkelere, ABD’ye bu ürünleri gönderdi. Sırp cumhurbaşkanı Avrupa dayanışmasının bir peri masalı olduğunu ve yardım edebilecek tek ülkenin Çin olduğunu söyledi. Çin’in bu yardımlarının göndermesinin basit bir açıklaması var. Dünyanın koronavirüsle mücadelede kullandıklarının büyük bir bölümü Çin’de üretiliyor.
Birleşik Devletler tam tersine kriz bölgelerine yardım etmek şöyle dursun, kendi ihtiyaçlarının çoğunu karşılama kapasitesine sahip değil. Pekin ise tam da küresel anlamda en çok ihtiyaç duyulan anda yardım elini uzatıyor.
Birleşik Devletler sadece maddi ürünler konusunda kriz yaşamıyor. 2014-2015 Ebola krizinde hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi için onlarca ülkeyi bir araya getirmiş ve bu koalisyona liderlik etmişti. Şu anda müttefikleriyle bile koordinasyonu sağlayamıyor. Çin ise tam tersine diplomatik bir seferberlik ilan ederek onlarca ülkeyi ve videokonferans yoluyla yüzlerce yetkiliyi bir araya getirip salgın hakkındaki bilgileri, kendi mücadelesinden çıkarttığı dersleri paylaştı.
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