21 MART 2020 CUMARTESİ | Mobil Uygulamalar

ABD'den TRT hamlesi

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Twitter hesabından ABD Adalet Bakanlığı'nın TRT'yi lobicilik faaliyeti yapan kurumlar arasına aldığını duyurdu.

ABD'den TRT hamlesi

 

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, ABD Adalet Bakanlığı'nın TRT’nin ABD’deki çalışmalarının siyasi faaliyet olduğunu, bu yüzden bakanlık nezdinde lobicilik kaydı yapmasını, faaliyetlerini 6 ayda bir raporla kendilerine sunmasını istediğini aktardı.

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Twitter hesabından ABD Adalet Bakanlığı'nın TRT'yi lobicilik faaliyeti yapan kurumlar arasına aldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı, TRT’nin ABD’deki çalışmalarının siyasi faaliyet olduğunu, bu yüzden bakanlık nezdinde lobicilik kaydı yapmasını, faaliyetlerini 6 ayda bir raporla kendilerine sunmasını istedi.

Özcan bu durumu, "TRT’nin propaganda makinesi olduğunu dünya gördü. Kurumun düşürüldüğü hale bakın" diye değerlendirdi.

Odatv.com


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