ABD'nin biyolojik laboratuvarlarını yok edin

Bir grup İranlı doktor, bazı bölge ülkelerinin liderlerine mektup göndererek, “ABD'nin tüm biyolojik laboratuvarlarını yok etmek için gerekli adımları atmalarını” talep etti. Mektupta koronavirüsün biyolojik laboratuvarlarda manipüle edildiği ve ABD tarafından biyolojik saldırı amaçlı kullanıldığına dair spekülasyonlar hatırlatıldı.
Bazıları komşu ülkeler olan Irak, Afganistan, Pakistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan'ın devlet ve hükümet başkanlarına mektup gönderen İranlı doktorlar, tüm kürede hızla yayılan yeni tip koronavirüsün (KOVID-19) laboratuvarda yapılandırıldığı ve kasti amaçlarla kullanıldığı spekülasyonlarına dikkat çekti.
Sputnik Türkiye’nin haberine göre; bulaşıcı hastalıklar, akciğer hastalıkları, astım ve alerji alanında uzman 101 doktor, mektupta pek çok yurttaşları ve meslektaşlarına virüs bulaştığını belirtip "Onların hayatlarını kurtarmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.
“ZİYADESİYLE DELİL BULUNMAKTADIR”
Mektupta şu vurguya yer verildi:
"KOVID-19'un biyolojik laboratuvarlarda manipüle edildiği ve ABD'nin bu virüs aracılığıyla rakip ülkelere biyolojik saldırı düzenlediği spekülasyonlarını pekiştiren genetik ve biyoloji uzmanlarının açıklamalarını ve WikiLeaks belgelerini alıntılayan dünyanın önde gelen bilimsel makaleleri ve medya yayınlarında ziyadesiyle delil bulunmaktadır."
Buna örnek olarak, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian'ın daha önce attığı bir tweet gösterildi.
Sözcü Zhao Lijian, yeni tip koronavirüsün sanılanın aksine Çin'in Vuhan kentinin yerlisi olmadığından, Çin'e ABD ordusu tarafından getirilmiş olabileceğinden söz ederken iki bulguya atıf yapmıştı.
ABD ordusundan yüzlerce atlet, Ekim 2019'da Vuhan'daki Dünya Askeri Oyunları'na katılmıştı.
Lijian'ın ABD'nin şeffaf olması ve verileri kamuoyuyla paylaşması talebiyle yayımladığı 11 Mart tarihli videoda, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Robert Redfield, Kongre'ye brifing verirken görülüyordu.
Redfield, ABD'de gripten kaynaklandığı sanılan bazı ölümlerin daha sonra Kovid-19 vakası olarak saptandığını' söylüyordu, ama bu kişilerin hastalık zamanı ya da ölüm tarihini belirtmiyordu.
“ABD'NİN BİYOLOJİK SİLAH KULLANMA SİCİLİ”
"ABD'nin biyolojik silah kullanma siciline" dikkat çeken İranlı doktorlar, "insan yaşamını korumak ve insanlık tarihindeki bu devasa suç karşısında sessiz ve eylemsiz kalınması yüzünden gelecek kuşaklarca lanetlenmemek için" uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı. Bölgesel devlet ve hükümet başkanlarından, "ABD'nin tüm biyolojik laboratuvarlarını yok etmek için gerekli adımları atmalarını" talep etti.
“SÖZLEŞMELERDEN YA ÇEKİLİYOR YA İHLAL EDİYOR”
Özellikle Donald Trump'ın başkanlığında "ABD'nin pek çok uluslararası anlaşmadan ve sözleşmeden çekilmesini" gündeme getiren İranlı doktorlar, "Washington'ın büyük ihtimalle Cenevre Sözleşmesi, Bakteriyolojik ve Toksin Silahların Geliştirilmesi, Üretilmesi ve Depolanması Yasaklanması ve İmha Edilmesi Sözleşmesi gibi biyolojik silah geliştirilmesini kontrol eden uluslararası anlaşmalara da uymadığın" dile getirdi. Yanısıra "mikrobiyolojik silahların önlenmesi sözleşmelerini imzalamadığına" dikkat çekti.
Daha önce İran'ın en üst düzey isimleri olan dini lider ve Devrim Muhafızları Komutanı da ABD'ye koronavirüsle biyolojik saldırı düzenleme suçlamasını yöneltmişti.
ESKİ CIA UZMANINA GÖRE BİYOLOJİK SİLAH OLARAK LABORATUVARDA ÜRETİLDİ
Bu ayın başında ABD'nin eski terörle mücadele uzmanlarından, CIA askeri istihbarat yetkililerinden Philip Giraldi, "Koronavirüsün mutasyon yoluyla doğal şekilde meydana gelmesinden ziyade biyolojik silah olarak laboratuvarda üretilmesi daha muhtemeldir" yönünde görüş bildirmişti.
5 Mart'ta Stratejik Kültür Vakfı tarafından yayımlanan makalesinde Giraldi, şunları söylemişti:
"Trump yönetimi sürekli olarak Çin'in küresel rekabetini ABD ulusal güvenliği ve ekonomik hakimiyetine doğrudan tehdit olarak gündeme getirirken, Washington'ın Pekin'in büyüyen ekonomik ve askeri gücünü bir nebze sekteye uğratmak için virüsü yaratıp salması olasıdır. Trump'ın Beyaz Saray'ı sözkonusu olduğunda dahi, böylesi sorumsuzca bir şey yapılabileceğine inanmak zor olsa da, bu türden davranışların öncülleri vardır."
ULUSLARARASI HUKUK PROFESÖRÜNE GÖRE GENETİK DÖNÜŞÜMDEN GEÇİRİLMİŞ BİYOLOJİK SİLAH
ABD'nin 1989 tarihli Terörle Mücadele Biyolojik Silahlar Yasası'nı hazırlamış olan saygın uluslararası hukuk profesörü, insan hakları savunucusu Francis Boyle da şubat başında yaptığı açıklamada 'koronavirüsün ABD'nin bu amaçla genetik dönüşümden geçirilmiş biyolojik silahı' olduğu yönünde görüş bildirmişti.
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