Abdülkadir Selvi bu soruya yanıt verebilir mi: Koronavirüste Odatv istismarı olur mu

Yazmanın bilmekle ilişkisi var mıdır, yok mudur? Bence bu tartışılabilir bir durumdur. Bir şair için bilmekle ilişkisi olmasa da, aynı argüman bir gazeteci için geçerli değildir. Özellikle de bir yerlerde köşe veya makale yazanlar, bilmedikleri bir konuda ahkâm kesmeye kalkarlarsa, bu açıkçası koskoca bir ayıp olur.

Dünyayı sarıp sarmalayan bu korona virüslü günlerde yazmak kaç gündür benim de içimden gelmedi. Sanırım bu, bilmemenin neden olduğu bir isteksizlikti. Ayrıca, “birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde” gibisinden hamaset yüklü bir duygunun bilinçaltımdaki baskısını da inkâr edemem.

Fakat öyle bir an gelir ki ne bilinçaltı kalır insanda ne de bilinç üstü… Okuduğum bir köşe yazısının etkisiyle tam da bunu yaşadım. Yazının bir yerinde şöyle geçiyordu:

“Bu ülkede iflah olmaz bir kafa var. Onlar ne deprem dinliyor, ne şehitlerimize saygı duyuyor ne de küresel bir salgına dönüşen korona virüs onları durdurabiliyor. Libya’da şehit düşen MİT görevlilerinin mezar taşlarını bile yayınlamaktan çekinmediler. Bu ülkede en büyük istismar ise Atatürkçülük adına yapılan Atatürk istismarı oluyor.”

ESKİ BİR HARBİYELİ OLARAK…

Bu satırlar Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi’ye ait. Yazının asıl konusu Atatürk'ün Harbiye'ye girişinin 121. yıl dönümünde yaşanan bir olay. Malumunuz, yıllardır yapılan törenlerde geleneksel bir yoklama icra edilir. Atatürk’ün öğrencilik dönemindeki numarası olan 1283’e sıra geldiğinde tüm Harbiyeli öğrenciler ayağa kalkarak bir ağızdan ‘içimizde’ diye haykırırlar. Ancak bu son törende öğrenciler içerisinde yer alan birkaç subayın ayağa kalkmaması bu tartışmanın odağını oluşturdu. Milli Savunma Bakanlığı ise bunun son yıllarda böyle olduğu, salondaki diğer davetli ve görevlilerin bu yüzden yoklama sırasında ayağa kalkmadığı yönünde açıklama yaptı.