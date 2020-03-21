Abdülkadir Selvi bu soruya yanıt verebilir mi: Koronavirüste Odatv istismarı olur mu

Yazmanın bilmekle ilişkisi var mıdır, yok mudur? Bence bu tartışılabilir bir durumdur. Bir şair için bilmekle ilişkisi olmasa da, aynı argüman bir gazeteci için geçerli değildir. Özellikle de bir yerlerde köşe veya makale yazanlar, bilmedikleri bir konuda ahkâm kesmeye kalkarlarsa, bu açıkçası koskoca bir ayıp olur.
Dünyayı sarıp sarmalayan bu korona virüslü günlerde yazmak kaç gündür benim de içimden gelmedi. Sanırım bu, bilmemenin neden olduğu bir isteksizlikti. Ayrıca, “birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde” gibisinden hamaset yüklü bir duygunun bilinçaltımdaki baskısını da inkâr edemem.
Fakat öyle bir an gelir ki ne bilinçaltı kalır insanda ne de bilinç üstü… Okuduğum bir köşe yazısının etkisiyle tam da bunu yaşadım. Yazının bir yerinde şöyle geçiyordu:
“Bu ülkede iflah olmaz bir kafa var. Onlar ne deprem dinliyor, ne şehitlerimize saygı duyuyor ne de küresel bir salgına dönüşen korona virüs onları durdurabiliyor. Libya’da şehit düşen MİT görevlilerinin mezar taşlarını bile yayınlamaktan çekinmediler. Bu ülkede en büyük istismar ise Atatürkçülük adına yapılan Atatürk istismarı oluyor.”
ESKİ BİR HARBİYELİ OLARAK…
Bu satırlar Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi’ye ait. Yazının asıl konusu Atatürk'ün Harbiye'ye girişinin 121. yıl dönümünde yaşanan bir olay. Malumunuz, yıllardır yapılan törenlerde geleneksel bir yoklama icra edilir. Atatürk’ün öğrencilik dönemindeki numarası olan 1283’e sıra geldiğinde tüm Harbiyeli öğrenciler ayağa kalkarak bir ağızdan ‘içimizde’ diye haykırırlar. Ancak bu son törende öğrenciler içerisinde yer alan birkaç subayın ayağa kalkmaması bu tartışmanın odağını oluşturdu. Milli Savunma Bakanlığı ise bunun son yıllarda böyle olduğu, salondaki diğer davetli ve görevlilerin bu yüzden yoklama sırasında ayağa kalkmadığı yönünde açıklama yaptı.
Yazımın konusu bu olmadığı için bunu tartışmayacağım. Sadece eski bir Harbiyeli olarak şunları söyleyebilirim: 1980-1984 yılları arasındaki dört yıllık öğrencilik dönemimde herkes ayağa kalkardı. Bu ne zaman değişti, neden değişti çok da bilgi sahibi değilim. Bir daha böyle bir tartışma yaşanmaması için ilgililer gerekli tedbirleri alırlar diye düşünüyorum. Sonuçta temsili de olsa geleneklere önem veren bir milletiz.
Asıl derdim, “Libya’da şehit düşen MİT görevlilerinin mezar taşlarını bile yayınlamaktan çekinmediler” şeklindeki bir cümlenin kel alaka bir şekilde böyle bir tartışmanın arasına sıkıştırılmış olması. Odatv‘ye yapılan bir göndermeden söz ediyorum. Hem de bayram değil, seyran değil mukabilinden…
En büyük sorun ise sayın köşe yazarının bu kadar yazılan çizilenden sonra hala böyle bir cümleyi kurmaktaki ısrarı. Demek ki, bilmekle yazmak arasındaki ilişkiyi o da önemsemiyor. Bu yüzden de, gerek bu yazarımızın ve gerekse onun gibi düşünenlerin anlayacağı bir basitlikte, olayı bir daha açıklamak benim için farz oldu.
İFŞANIN İFŞASININ BİR HUKUK DÜZENİNDE YERİ YOK
Olayla ilgili ilk olarak Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile Muhabir Hülya Kılınç tutuklandı. Oysa şehidimizin kimliği önceden Sayın Ümit Özdağ tarafından Meclis’te gündeme getirilmiş ve YeniçağGazetesi’nin de aralarında bulunduğu bir kısım yayın organı tarafından da, yine açık isim ve soyadı verilerek açıklanmıştı. En önemlisi de Şehidimizin kimlik bilgilerinin 23.02.2020 tarihinden itibaren sosyal medyada dolaşımda bulunmasıdır. Yani şehidimizin kimliği zaten ifşa edilmiştir.
Dolayısıyla Şehidimizi ilk ifşa eden ne Odatv ne Barış Terkoğlu ne de Hülya Kılınç’dır. İfşanın ifşasının ise bir hukuk düzeninde yeri yoktur. Kaldı ki Odatv yayınında, Şehidin muhtar tarafından çoğaltılıp dağıtılan fotoğrafı yayımlanmakla birlikte soyadı kısaltılmış olarak verilmiştir. Üstelik şehidimizin anne ve babasının isimleri yazılmadığı gibi isimlerini kısaltma şeklinde bir kodlama yoluna bile gidilmemiştir.
İlk tutuklamadan bir gün sonra da Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel tutuklanarak hedeflenen sevap hasıl oldu. Ve hatta Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel önce serbest bırakılıp itiraz üzerine ertesi gün tutuklandı. Bu açıdan bakıldığında, soruşturmanın sıralamasında bile bir sakatlık söz konusudur.
Diğer bir husus ise cenazede yer alan kocaman bir çelenk. Madem şehidin kimliği bu kadar önemliydi; “Teşkilat Başkanlığı” yazan bu çelengin cenaze töreninde ne işi vardı? Çelenk yetmezmiş gibi, törene katılanların yakalarına takması için Şehidimizin çoğaltılan fotoğrafları çok mu gerekliydi? Abdülkadir Selvi, şehidimizin isminin bile yer almadığı mezarının fotoğrafını sözde dert edineceğine önce bunları bir düşünsün.
Varsayalım ki bu yine de bir suç olsun; bu tutuklamaları nereye koyacağız? Suç sabit olsa bile infazı 8 aydır. Kaldı ki her iki Barış da devletten 19 ay alacaklıdırlar. Zira FETÖ’nün Odatv kumpasında 19 ay cezaevinde kalıp akabinde beraat ettiler. Olayın vuku buluş şekli ve dosyadaki ifadeler bir araya getirildiğinde bu davadan da beraat edecekleri kuvvetle muhtemeldir.
Hadi Barışlar’ı tutuklayarak Odatv ye bir ders verilmek istendi. Bir sitenin tamamına Bilişim Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından idari bir kararla erişim engeli getirmek de neyin nesidir? Hem de gerek AİHM ve gerekse Anayasa Mahkemesi kararlarına inat.
HABER AYNI GÜN YAYINDAN KALDIRILDI
Odatv’nin faaliyeti gazetecilik olsa da, 5651 Sayılı İnternet Kanunu’na tabidir. Yasa, suça konu içeriğin yayından çıkarılmasından söz eder. Yayının tamamına yönelik erişim engeli getirmenin tek şartı ise içerik sağlayıcısına ulaşılmaması ve içeriğin yayından çıkarılmaması halidir. Oysa suça konu olduğu iddia edilen haber aynı gün yayından kaldırılmıştır.
Biz kendisini vatansever ve demokrat biri olarak vitrinleyen bu yazarımızdan, şehit haberindeki yanlışlığı eleştirdiği kadar Odatv’ye erişim engeli getirilerek kapatılması konusunda da birkaç kelam etmesini beklerdik. Çünkü günlük takipçi sayısı iki milyona ulaşmış bir platformdan söz ediyoruz. Yoksa kendileri de mi yasaklayanlarla aynı fikirde? Kapatma gerekçesini ise Allah düşmanımın başına vermesin! Neymiş efendim : “halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik” etmek. Sevsinler sizi! Bu yüzden mi Odatv’nin takipçi sayısı günden güne artıyor?
Yazarımızın girişte alıntıladığım yazısının başlığı aynen şöyleydi:
“Koronavirüste Atatürk İstismarı Olur mu?”
Ben de yazarımızdan tek bir şey rica ediyorum. Rahat olsunlar! Uçakta falan değiliz. Yani ortamda hiddetlenip kızacak devlet büyükleri yok. Zaten soruyu kendisine ben soracağım. Dilerse özelden de cevap verebilir.Tek ricam basın ahlakını içine sindirmiş bir gazeteci gibi cevaplandırmasıdır.
Sayın Abdulkadir Selvi:
“Koronavirüste Odatv İstismarı Olur mu?”
Not: Geçen ziyaretlerine gitmiştim. Her iki Barış’ın da Silivri’den selamları var.
Ramazan Bulut
Odatv.com
"Ne kadar aç gözlü ve bencil bir toplum olduk"
"Sadece benden daha yaşlı olan iki kadına yardım etmeye çalıştım"