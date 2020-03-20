Tutuklanınca tek cümle yazamadılar... Akit bu haberini unuttu

Mübariz Mansimov geçtiğimiz günlerde FETÖ üyeliği şüphesiyle tutuklandı. SOCAR grubu yöneticilerinin kendisine komplo kurduğunu iddia eden Mansimov dün açlık grevine başladı. Mansimov’un Türk ve Azerbaycanlı devlet yetkilileriyle olan ilişkileri ve sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımları gündeme gelmişti.

Tutuklanmadan önce Akit TV’nin Mansimov hakkındaki haberleri ise dikkat çekmişti.

AKİT TV, Mansimov Türkiye’ye büyük yatırımcılar getirerek milyar dolarlar kazandırdığını aktarmış, “FETÖ’ye savaş açtı FETÖ’den soruşturma açıldı” başlığıyla haber bile yapmıştı.

Akit, aynı zamanda Mansimov’un FETÖ’nün hedefinde olduğunu ve Mansimov’un rakiplerinin FETÖ’yü ziyaret ettiğini iddia etmişti.

Fakat AKİT gazetesi ve AKİT TV, Mansimov’un FETÖ’den tutuklanmasına karşı herhangi bir tepki gösteremedi, "Ne oluyor" diye soramadı.

Televizyon ve gazetede yapılan tepki haberlerinin ardından tutuklama kararı çıkmasına karşı, AKİT TV herhangi bir haber yapmazken, Yeni Akit de Mansimov’un tutuklanmasını 7. sayfadan küçük bir şekilde görmekle yetindi.