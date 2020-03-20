Tutuklanınca tek cümle yazamadılar... Akit bu haberini unuttu

Mübariz Mansimov geçtiğimiz günlerde FETÖ üyeliği şüphesiyle tutuklandı. SOCAR grubu yöneticilerinin kendisine komplo kurduğunu iddia eden Mansimov dün açlık grevine başladı. Mansimov’un Türk ve Azerbaycanlı devlet yetkilileriyle olan ilişkileri ve sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımları gündeme gelmişti.
Tutuklanmadan önce Akit TV’nin Mansimov hakkındaki haberleri ise dikkat çekmişti.
AKİT TV, Mansimov Türkiye’ye büyük yatırımcılar getirerek milyar dolarlar kazandırdığını aktarmış, “FETÖ’ye savaş açtı FETÖ’den soruşturma açıldı” başlığıyla haber bile yapmıştı.
Akit, aynı zamanda Mansimov’un FETÖ’nün hedefinde olduğunu ve Mansimov’un rakiplerinin FETÖ’yü ziyaret ettiğini iddia etmişti.
Fakat AKİT gazetesi ve AKİT TV, Mansimov’un FETÖ’den tutuklanmasına karşı herhangi bir tepki gösteremedi, "Ne oluyor" diye soramadı.
Televizyon ve gazetede yapılan tepki haberlerinin ardından tutuklama kararı çıkmasına karşı, AKİT TV herhangi bir haber yapmazken, Yeni Akit de Mansimov’un tutuklanmasını 7. sayfadan küçük bir şekilde görmekle yetindi.
Halbuki AKİT, Mansimov tutuklanmadan önce, "Mübariz’in rakipleri Gülen’i mi ziyaret etti" başlığıyla şunları aktarmıştı:
"Ancak Mübariz Gurbanoğlu hakkında bu kez yeni bir FETÖ soruşturması açıldı. Dosyadaki gizlilik kararı nedeniyle Mübariz Gurbanoğlu’nun neyle suçlandığı bilinmiyor.
Kimlerin hedefinde?
Bir dönem FETÖ’cüler tarafından tehdit edilen Mübariz Gurbanoğlu’nun Türkiye’de son dönemde etkin olan bir enerji firması tarafından bertaraf edilmeye çalışıldığı iddia ediliyor.
Teröristbaşı Fetullah Gülen’in ses kaydı...
'Ben bizzat gitmedim de sadece bir iki insan geldi buraya onlarla görüştüm.'
Bu sözler Pensilvanya’da ikamet eden FETÖ lideri Fetullah Gülen’in bizzat kendi ağzından dökülüyor. Gülen 2017 yılında yani 15 Temmuz işgal girişiminden sonra Mübariz Gurbanoğlu’nu hedef aldığı ileri sürülen ve Türkiye’de de etkin olan bir enerji firması yetkililerinin kendisiyle görüşmeye gelip temas kurmak istediklerini söylüyor: 'SO....’ın sahibi, direktörü geldi. Bizden bir adam istedi. Amerika’yı iyi bilen, buradaki insanlarla iyi temas eden, diyalog adına işe yarar bir insan istedi.'
FETÖ elebaşı Gülen’in Mübariz Gurbanoğlu’na kafir dediği ses kaydının tamamını dava aşamasında olan bazı dosyaların selameti için şimdilik yayınlamıyoruz."
İşte Akit TV’nin o haberi ve haberinden satırbaşları:
TUTUKLANMADAN ÖNCE:
TUTUKLANDIKTAN SONRA:
Odatv.com
"Ne kadar aç gözlü ve bencil bir toplum olduk"
"Sadece benden daha yaşlı olan iki kadına yardım etmeye çalıştım"