Asıl korona tehlikesi sosyetede...

Bakıyorum da herkes Umrecileri konuşuyor.

Herkesin dilinde herkesin...

Neymiş efendim?

Umreden dönenler kaldıkları yeri beğenmemiş de, karantinadan çıkmak istemiş de, bu nasıl işmiş de!

Yok askeri uğurlama görüntüleri vahimmiş. Tabii ki haklısınız. Doğru değildi yaptıkları tartışılmaz.

Siz onu bunu bırakında esas tehlike büyük!

Mekke’den değil Avrupa’nın göbeğinden geldi.

Vallahi, ben de çok endişeliyim, benimkiler yurt dışında. Çocuklar gelsek mi kalsak mı dediler, “Aman çocuğum olduğunuz yerde kalın, önlemlerinizi alın, sakın dışarı çıkmayın” dedim.

İtalya’da işler bu kadar vahim olmasaydı biz yine önlemler almazdık ya.

Neyse...

Siz Umrecileri, asker uğurlamayı konuşmaya devam edin, Bebek’de Cafede doğum günü kutlayan dokuz kişi virüsten hastanede diyorlar!

Kayak tatilinden gelenleri hiç söylemiyorum!

Ya da yazlık kıyafet almak için yurt dışına çıkanları...

Bir de bizimkiler gibi çocukları yurt dışında okuyanlar var. Gençler gelir gelmez arkadaş ziyaretine başladı. Anne babalar nasıl izin veriyor buna? Devam ederlerse buradan isimlerini yazıp teşhir edeceğim...

Sanıyorlar ki bize bir şey olmaz...

Ayol Tom Hanks yakalandı, güzel de bir karısı var, hatta bir partiye mi ne gittiler, kadın mesafeyi korudu, tokalaşmadı filan... Hoppp! Corona! Karantinadaydılar, Avusturalya da...

İyiyiz diyorlar, ama hadi inşallah...

Kanada Başbakanı’nın karısı ya hu... Karantinada...

Monako Prensi'ne ne demeli...

Bu, Taht Oyunlarından bir adam vardı, adını unuttum şimdi, akıl kalmadı ki, pek severdim kızıl sakallı: Karantina da...

Bu işin şakası yok canlar...

Ne zengin tanır ne fakir anlar, ne ünlü ne ünsüz fark etmez...

Torpil geçmez...

Gerçi...

Geçen gün bir kızcağızı polisler eşliğinde otobüsten indirdiler, Fransa’dan geliyormuş, Allah’tan yolcular tepki verdi de ortaya çıktı; kimin nesiymiş öğrendik: Adı Güzide Sofu’ymuş KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’nin kızı.

Oldu mu şimdi?

Ya ötekiler?

Bakın söylüyorum: Esas tehlike Batı’dan gelenler...

Evlerimizdeyiz “on dört gün karantinadayız” diyenlere ne kadar güveneceğiz?

Vallahi...

Salgının Bebek’de, Etiler de, Ulus'ta, Levent’te kol gezdiği söyleniyor!

Allah sonumuzu hayır etsin...

Aman dikkat.

Hürrem Elmasçı

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