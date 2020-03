Asıl tehlike ekolojik kıyamet

Koronavirüs pandemisi yoluyla küresel korku tohumlarının ekilişinin henüz birinci ayı bile dolmadı. Ama WatsApp gruplarında bu tohumlar filizlendi bile. Kimi, sabahları kabuslarla uyandığını yazıyor; kimi, aldığı her bilgiyi anında paylaşmak için adeta yarışıyor. Korku ruhumuzu esir aldı çoktan. Oysa daha birkaç ay öncesine kadar Avusturalya’daki, yedi İstanbul büyüklüğündeki orman yangınına, koalalara, katledilen develere ahvahlıyorduk. Elimizden sadece bu geliyordu (!); çünkü yangın bize kilometrelerce uzaktı. İklim krizini gündeme taşımadık bile. Şimdi herkes evlerine eşit miktarda düşen ortak bir felaketi yaşıyor.Hatta pandemiden sonrasının da eskisi gibi olmayacağı konuşuluyor. Zaten küresel ısınma sebebiyle geri dönülemez bir noktaya gelendünyamızda,oluşturulduğu iddia edilen yeni dünya düzeni işin politik, kaotik ve komplolu kısmı! Benim asıl söylemek istediğim bu sefer hafife alamayacağımız bir sınavın eşiğinde oluşumuz:Ekolojik krizin yıkıcı etkileri!

Keşke insanlar korku yerine sevgiden beslenebilseler ya da dersler çıkarabilselerdi! Gandi’nin felsefesinin mihenk taşı sevgi (ve barış) olsa da ne yazık ki vefatınefret kurşunuyla olmuştu! Sevgihep birlikte titreşebildiğimiz bir frekans olmadığından korkuyla birleşmemiz daha olası görünüyor. Bugün felaketlere dair kodlanmış tüm korkular toplumsal hafızamızda uyanadursun şüphesiz bu olumsuz tablodan iyi bir sonuç çıkarabilecek donanımdayız. O da bir sonraki sınava hazırlıklı girmekle mümkün görünüyor. Yani iklimin değişmesiyle medyana gelen aşırı hava olaylarınınsu ve gıda krizini bütüne yayacağını bilelim ve önlem alalım. Bunun ne demek olduğu açık; mesela bugünkü gibi ellerimizi yıkamak için su bulamayacak oluşumuz! Dahası çocukların, kadınların saçlarını kesmek zorunda kalacağı! Olası başka bir virütik salgında talan ettiğimiz market raflarının ertesi gün dolmayacak oluşu! Yıkıma doğru hızla giden freni patlak dünyamızda koronavirüs pandemisi yüzünden suyun ve kimyasalların düşüncesizce kullanımı daha hesaba katılmadı. Oysa koronavirüs odaklı yaşarken de gelecek nesilleri düşünmek mümkün!

İnsanlık tarihinin korkuyla eğitimi derin bir geçmişe sahipken, iki negatif sayının bir pozitif doğurduğunu unutmayalım. Gelin şimdiden bu olumsuz deneyimi olumluya çevirelim. Evdeki boş zamanlarıbir ekolojik okur-yazar olarakdeğerlendirmekle başlayabiliriz? Yerel tohuma sahip çıkalım, çocuklarımıza bir saksı içinde bir dünya yaratacağımızı ve apartman bahçelerimizi kent bostanlarına dönüştürebileceğimizi anlatalım, sosyal medyayı aktivist olarak kullanalım, türetici olalım, kuyu açmayı öğrenelim, bitkileri/hayvanları tanıyalım, türümüzü her şeyin üstünde görme kibrinden vazgeçelim, sokak hayvanlarını en çok da bugünlerde besleyelim, sıfır atık yönetimi yapalım, takas ekonomisine geçelim, fosil yakıt tüketimi gerektirmeyen yeni kent planlaması ile sera gazı emisyonu azaltmak için elimizden geleni yapalım!Benden sonrası Tufan deme gafletine düşmeden!

“BU HASTALIK 100 BİN YIL SÜRECEK”

Yazıklarımın bir kıyamet senaryosu olmasını ve “Affedersiniz” demeyi çok isterdim. Ama sadece eko-bilinç sahibi biri olarak dünyamızda neler olduğunu anlamak adına geçtiğimiz yıl bilimsel bir araştırma yürüttüm. Kitap önümüzdeki aylarda yayınlanacak. İçinde olduğumuz ekolojik krizle ilgili etnografik çalışmamda 50’den fazla kişiyle görüştüm. İlhan Koçulu (Koçulu Çiftliği), Gürsel Tonbul (Değirmen Park),Volkan Büyükgüngör, Durukan ve Melek Nur Dudu, (Anadolu Meraları), Nardane Kuşçu (Narköy), Defne Koryürek (Konukevi), Aysun Sökmen (AysunThe Sütçü), Ahsen Toktay (Ala Dükkan), Öztürk Sarıca (Lisinia Doğa), Pınar Kaftancıoğlu (İpek Hanım Çiftliği) ve nicesinin söylemi ortaktı: “Ekolojik kıyamet başladı!” Susuzluk, kuraklık, kıtlık, orman yangınları, seller, çölleşme, mülteci sorunu ya da salgın hastalıklarla mücadele eden ülkeler zaten var; amakapımıza dayandığını görmemek içinkör olmak gerekiyor!

UNESCO ve WWF’nin raporuna göre; 80 ülke su kıtlığı yaşıyor ve Türkiye’nin 2030’da bilinçsizce kişi başı su kullanımı nedeniyle su fakiri ilk 15 ülke arasında yer alacağı bekleniyor:[1]Türkiye topraklarının yarısı organik madde miktarını kaybetmiş, göller hızla kurumaya doğru yol almışken aşırı hava geçişleri yüzünden bu yılki gıda hasadının bereketli olacağını kim söyleyebilir? Geçtiğimiz Ekim ayı Copernicus İklim Değişikliği Servisine göre, dünyanın en sıcak ayı ilan edildi![2]Tabi buzulların erimesiyle oluşan rekor denizseviyesi artışı sadece denizleraltında kalan ülke insanlarını göçe zorlamayacak, eriyen buzullarda saklı duran bakteri ve virüsler de günyüzüne çıkaracak. Keza göller için de bu tehlike sözkonusu ve çevre kirleticiler rüzgarlar yoluyla şehirlere taşınacak!

ABD’de orman yangınlarının beş kat daha artması, kriyosfer ve karbon emici Amazon ormanları gibi iklim dengeleyici sistemlerin yıkımının eşiğine gelmesi, Çin’de muson yağmurlarının şiddetlenmesi, Mississippi havzasının rekor seviyede sular altında kalması ve ayrıca buzulların hızla erimesi yüzünden oluşan sel felaketi sebebiyle1 milyar insanın yaşamı risk altında.[3]Harari’ye göre; kıtlıkla mücadele eden milyarlarca insana tezat, zaten on yıl sonra nüfusun diğer yarısını da obezite yutacak![4] Kulağını tıkayıp son gün gelene kadar umarsızlık hastalığına yakalananlara diyeceğim yok. Ama çocuklarına yaşanabilir bir dünya bırakma hassasiyeti ve haysiyeti taşıyanlara en güzel cevabı, kendisini, ölümcül bir hastalığa yakalanmış olan “Gaia’nın hekimi” olarak ilan eden Mike Ludwingversin: “Ne yazık ki bu ateşli humma hastalığı 100 bin yıl sürecek!”[5]

Doç. Dr. Ebru Güzel

