Bakanlıktan "asker uğurlaması" uyarısı

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün ülkede yayılmasının engellenmesi için asker uğurlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Odatv.com
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