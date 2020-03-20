Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden biri de zorunlu olmadıkça evden çıkmama tavsiyesiydi. Karara çoğunluk uydu. Günlerdir evde kalan yurttaşlar içinde bulundukları zor durumu sosyal medyada yazdı, anlattı. Bu durum akıllara cezaevinde kalanları getirdi.

Yaklaşık 1.5 yıl cezaevinde kalan sanatçı Atilla Taş bu duruma gönderme yaparak, "Bana göre hava hoş. Cezaevinden alışkınım kapalı kalmaya. Nasıl ama zormuş değil mi, kendi evinde bile kapalı kalmak? ‘Üç beş gün hapis yatınca nooluyo yeaaa’ diyenler 1.5 yıl çıkmayın bir yere! birazcık empati yaparlar artık umarım” diye yazdı.

Sosyal medyada destek gören paylaşım "Atilla Taş haklı değil mi" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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