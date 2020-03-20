Bakın ellerinizi nasıl yıkayacaksınız

Çin'de başlayan ve 170'ten fazla ülkeye yayılan koronavirüs (Covid-19), 245 binden daha fazla kişiye bulaştı. Dünya genelinde ölü sayısı da 10 binin üzerine çıktı.

Tüm dünya koronavirüse karşı önlemlerini alırken kişisel temizlik koronavirüse karşı alınan tedbirlerin başında geliyor. Uzmanlar ellerin sık sık yıkanmasını söylerken, çeşitli dezenfektanlar temizlik için kullanılıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise ellerin her noktasının nasıl temizlenmesi gerektiği dikkat çeken bir yöntemle anlatıldı. Videoda beyaz bir eldiven takan kişinin, siyah bir boyayı eline sürdü, ardından çeşitli yöntemlerle nasıl o boyayı elin her noktasına ulaştırabilineceğini tarif etti.

İşte o video:

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