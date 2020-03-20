Barışlar için tahliye talebi... Avukatlar o tehlikeyi hatırlattı

Tutuklu bulunan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu için avukatları tahliye talebinde bulundu.

Avukatlar tahliye talebini içeren dilekçelerinde talebin gerekçesi için şu ifadeleri kullandı:

"Dünya genelinde baş gösteren salgın hastalığın cezaevi koşullarında doğuracağı yaşamsal riskler yanında tutuklanmaları ile müvekkillere isnat edilen suçun dayanağı kabul edilen haberin tarafsız gazetecilik dışında bir amacının olmamasından kaynaklı orantısızlık sebebiyle, gerekirse birden fazla adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle Müvekkillerimizin tahliyelerine karar verilmesi..."

“MÜVEKKİLLERİN HAKSIZ TUTUKLULUĞU DEVAM ETMİŞTİR”

Dilekçede, Pehlivan ve Terkoğlu’nun tutuklanmasına gerekçe gösterilen habere ilişkin hukuki tespitlere de yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Müvekkiller Barış TERKOĞLU ve Barış PEHLİVAN, soruşturma konusu odatv.co’da yayınlanan haberin suç teşkil ettiği gerekçesiyle sırasıyla 05 Mart 2020 ve 06 Mart 2020 tarihlerinde tutuklanmışlardır. Müvekkillerin atılı suçun faili olmadıkları, bunun fiili ve hukuki olarak imkansız olduğu, atılı suçun maddi ve manevi unsurlarının gerçekleşmediği ve bu cihetle Müvekkillerin nasıl hukuka aykırı şekilde tutuklandıkları ve halen haksız olarak tutuklu bulundukları, soruşturma dosyasına sunmuş olduğumuz dilekçelerde detaylıca açıklanmıştır.

Ne var ki; soruşturma konusu Odatv haberi hiçbir “ifşa” niteliği taşımazken, sayısız medya kuruluşu ve internet haber sitesi tarafından günler hatta haftalar öncesinde MİT mensubu şehitlerimize ilişkin oldukça detaylı bilgiler paylaşılmışken, Odatv haberinde şehitlerimiz yüceltilmek istenmiş ve hiçbir suç kastı ortaya konmamışken; tüm bu açık gerekçeler göz ardı edilerek Basın Kanunu kapsamında kalan, katalog suçlardan olmayan ve alt sınırı 3 yıl, muhtemel infaz süresi 8 ay olan atılı suç çerçevesinde tahliye taleplerimiz soyut gerekçelerle reddedilmiş ve Müvekkillerin haksız tutukluluğu devam etmiştir.”

“KALDIKLARI TEK KİŞİLİK HÜCRELERDE BİR FİİLİ VE RUHİ TECRİT İLE DE KARŞI KARŞIYA KALMIŞLARDIR”

Dilekçede, koronavirüs salgınına da değinilerek şunlar kaydedildi:

“Tüm bu hukuka ve hakkaniyete aykırı karar ve durumların yanında, son dönemde ülkemizi ve tüm dünyayı tehlikeli şekilde saran ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” ilan edilmesine sebebiyet veren COVID-19 (Yeni Korona Virüsü Hastalığı) nedeniyle Müvekkiller hayati tehlike barındıran bambaşka bir mağduriyetin de tarafı haline gelmişlerdir.

Türkiye’de yüzlerce tanılı ve sayısız muhtemel vakaya, ölümlere, milyonlarca vatandaşımız için ölçülemeyen derecede hayati tehlikeye neden olan söz konusu Yeni Korona Virüsü, Silivri 9 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda haksız şekilde tutulan Müvekkillerimiz için de tutukluluğun devamını fiili ve hukuki olarak riskli kılan bir duruma sebebiyet vermiş, talihsiz bir “forcemajeure” durumu yaratmıştır.

Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit GÜL’ün de açıklamış olduğu üzere, Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarını da etkisi altına aldığı tespit edilen ve son derece bulaşıcı olan koronavirüsü nedeniyle Müvekkillerimiz aileleriyle görüşememekte ve aileleri ile ilgili olarak sürekli endişe ve korku içerisinde yaşamaktadırlar. Salgın nedeniyle Avukat görüş hakları da kısıtlanan Müvekkiller, haksız şekilde hapiste bulunmanın travmasının yanında, kaldıkları tek kişilik hücrelerde bir fiili ve ruhi tecrit ile de karşı karşıya kalmışlardır.”

“SICAK SU, DEZENFEKTAN VE BENZERİ İMKANLARA ERİŞİM KISITLI OLMAKTA VE BU HUSUSLAR SALGININ CEZAEVLERİNDE YAYILMASININ ENGELLENMESİNİ İMKANSIZ KILMAKTADIR”

Avukatların sunduğu tahliye dilekçesinde şu hususlar da kaydedildi:

“Her ne kadar Adalet Bakanlığı tarafından Ceza İnfaz Kurumlarında COVID-19 salgınını önlemek maksadıyla birtakım önlemler alındığı ifade edilmişse de Türkiye’deki cezaevlerinde “sosyal mesafe” yaratılmasını engelleyecek şekilde 300.000’e yakın hükümlü/tutuklu bulunmakta, sıcak su, dezenfektan ve benzeri imkanlara erişim kısıtlı olmakta ve bu hususlar salgının cezaevlerinde yayılmasının engellenmesini imkansız kılmaktadır. Yanı sıra, Avukat ve ziyaretçi görüşlerinin iptal edilmesi ve kısıtlanması gibi hükümlü ve tutukluları psikolojik bir bunalım ve yıkım ile karşı karşıya bırakacak önlemler de ne elverişli ne de orantılıdır. Türkiye Barolar Birliği’ne bağlı 32 baronun da altını çizerek tutukluluk hallerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladığı bu faktörler, Anayasa ile koruma altına alınan basın ve ifade özgürlüğü hiçe sayılarak haksız şekilde tutuklanmış olan Müvekkiller hakkında yeni bir değerlendirme yapma ve adli kontrol tedbirlerini yeniden ele alma zorunluluğunu açık şekilde ortaya koymaktadır.

“SİLİVRİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI KAMPÜSÜNDE KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE 3 KOĞUŞ KAPATILMIŞ…”

Bu gerekliliğin gerçekliğini yansıtan en güncel örnek ise Edirne ve Balıkesir cezaevlerinden sonra Silivri Cezaevinde de vuku bulduğu kamuoyuna yansımıştır. Şöyle ki; kamuoyuna yansıyan ve Savcılığınız tarafından teyidi mümkün olan bilgi çerçevesinde, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde koronavirüs salgını nedeniyle 3 koğuş kapatılmış, boşaltılan koğuşlar karantina için hazırlanırken tutuklular 35 kişinin kaldığı koğuşlara gönderilmiş, böylece diğer koğuşlarda bulunan tutuklu/hükümlü sayısı 46’ya ulaştığı öğrenilmiştir. Bu durum dahi başlı başına alınan önlemlerin salgının yayılmasına sebebiyet verecek yeni durumlara sebebiyet verdiğinin, ceza infaz kurumlarının maddi şartlarının Müvekkillerin fiziki ve psikolojik sağlık durumlarını korumaya elverişli olmadığının açık göstergesi niteliğindedir.

“MAĞDURİYETİNİ KATLAYARAK TELAFİSİ İMKANSIZ MADDİ VE MANEVİ ZARARLARA YOL AÇACAKTIR”

Dahası, söz konusu COVID-19 salgını nedeniyle adli süreçlerin ilerlemesi ciddi anlamda ve “SÜRESİ BELİRSİZ ŞEKİLDE” iyimser bir tahminle aylar sürecek bir kesintiye uğramış durumdadır. 60 yaş üzerindeki yargı mensuplarının idari izinli sayıldığı, yaşça daha genç hakim, savcı ve adliye personelinin ise haklı olarak izin ve sağlık raporu aldığı ve duruşmaların görülmediği söz konusu olağanüstü günlerde; soruşturmaların da belirlenen sürelerde tamamlanamayacağı, iddianamelerin hazırlanmasının “süresi belirsiz şekilde” gecikeceği aşikardır. Bu durum, haklarındaki iddianame 5187 sayılı “Basın Kanunu” gereğince en fazla 4 ay içerisinde tamamlanmak zorunda olan ve hukuka aykırı şekilde tutuklu bulunan Müvekkillerin mağduriyetini katlayarak telafisi imkansız maddi ve manevi zararlara yol açacaktır.

Yukarıda açıklanan tüm bu nedenler çerçevesinde, hukuka ve hakkaniyete aykırı şekilde tutuklanan ve halihazırda tutuklu bulunan Müvekkiller Barış TERKOĞLU ve Barış PEHLİVAN hakkında, Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” ilan edilen Korona virüs salgını nedeniyle oluşan hayati tehlikeleri bertaraf etmek ve en temel insan haklarını korumak amacıyla TAHLİYE kararı verilmesi gerekmektedir.”

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