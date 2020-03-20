Bütçeden Afrika’ya 26 milyar lira

Türkiye’de koronavirüs salgını tehlikesi her geçen saat büyürken, önlemler için çalışması gereken TBMM, iktidarın Afrika’ya para aktarma kararını aldı. Afrika Katılım Bankası’na ortaklık payı 5 milyar TL’ye çıkarıldı. Cumhurbaşkanı’na da 26 milyar TL’ye kadar aktarım yetkisi verildi. Muhalefet, krizin ortasında bütçeden Afrika’ya milyarlarca lira aktarılmasına tepki gösterdi. CHP adına konuşan Utku Çakırözer, Afrika’ya aktarılarak bu paranın küresel salgına karşı yurttaşların korunması için bütçenin esnafın, işçinin, öğrencinin ve sağlık çalışanlarına aktarılmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sunumunun ardından virüse karşı alınacak tedbirleri görüşmesi gereken TBMM’de, torba yasa görüşmeleri bile yarıda bırakılarak Afrika Kalkınma Bankası’na yapılması planlanan para aktarımı gündeme alındı. Geçen hafta Dışişleri Komisyonu’ndan da süratle geçirilen anlaşma çerçevesinde, Türkiye’de Afrika Kalkınma Bankası’ndaki payının 800 milyon dolara (5 milyar TL) çıkarılması kabul edildi. Anlaşma ile Cumhurbaşkanı’na da bu miktarı beş katına yani 4 milyar dolara (26 milyar TL) çıkarma yetkisi verildi.

CHP ise salgın günlerinde Türkiye’nin kasasındaki her liranın önemli olduğunu vurgulayarak bütçenin maske bile bulamayan sağlık çalışanlarına, işyerleri kapatılan esnafa, evlerine dönemeyen öğrencilere, risk altındaki emekçilere aktarılmasını talep etti. Muhalefet vekillerinin tepkilerine karşın yasa teklifi, iktidar bloğunun oylarıyla Meclis’ten geçirildi.

“YOKSUL YURTTAŞA, EMEKLİYE, EMEKÇİYE, ÖĞRENCİYE HARCANSIN”

Teklife karşı CHP adına TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Dünyada iki kriz var. Biri corona krizi, diğeri ekonomik kriz ve bunlar iç içe geçmiş durumda. Türkiye'de 8 milyon işsiz var. Bireysel, toplu işten çıkarmalar var. Yüz binlerce emekçi daha sosyal güvencesi olmaksınız kapı önüne konuyor. Ama dün açıklanan pakette emekçiye hiçbir güvence yok. İşverenlere teşvik bağlamında getirilen önemler için bireysel ya da toplu işçi çıkarmama şartı yok. Çocuğuna bakmak zorunda olan ebeveynlere kamuda idari izin ve özel sektörde ücretli izin yok. Halkın ödeyemediği kredi ve kredi kartlarının ertelenmesi yok. Su, doğal gaz, elektrik faturalarının ertelenmesi yok, esnafın kirasına erteleme yok. ‘Bu eksikleri nasıl tamamlarız’ diye konuşmamız gerekirken Afrika Kalkınma Bankasının sermaye artırımına olağanüstü oranda artışla katılmanın özellikle böylesine bir dönemde doğru değil” dedi.

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