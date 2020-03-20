Camiye girmek için kapıyı tekmeledi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma günleri camilerin kapanacağını namazın evlerden kılınması gerektiğini açıklamıştı. Bu kapsamda da camiler kapanmıştı. Ancak bu karar bazı vatandaşları kızdırdı.

Şanlıurfa'da bir yurttaş kapalı camiyi açmak istedi. İnsanların korkmaması gerektiğini söyleyen vatandaş, "Müslümanlar nerede bu Müslümanlar? Gelin bu kapıyı kıralım. Bugün cuma. Neyden korkuyorsunuz? Allah'tan korkun" ifadelerini kullandı ve caminin kapısını tekmeleyerek açmaya çalıştı. Bunun üzerine caminin kapısını “kırma” çağrısı yapan yurttaşa polis müdahale etti ve durumu anlattı.

İşte o görüntüler:

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