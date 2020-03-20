"Çiftçiye 1 lira bile yok"

Koronavirüs salgını için açıklanan 21 maddelik tedbir paketinde üreticinin olmamasını eleştiren CHP’li Özer, “100 milyar liraayrılan pakette çiftçiye 1 lira fazla görüldü. Çiftçinin kredi borçları faizsiz üç ay ötelenmeli. Salgın, üretimi vurmadanönlemler alınmalı” dedi.

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, salgınının etkilerini azaltmak içinaçıklanan tedbir paketindeki21 madde arasında nedenüretici ve üretimin olmadığını sordu.Özer, “Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verilen paketle toplamda 100 milyar liralık bir kaynakayrılıyor ama bunun 1 lirası bile üreticiye fazla görülüyor. Neden? Çiftçi neden hiçbir durumda ve süreçte desteklenmiyor?” diye konuştu.

TARIMSAL KREDİ BORÇLARI FAİZSİZ ÖTELENSİN

Çiftçiye terörist diyenlerin hala aynı anlayışla ve ısrarla üretime destek olmayan yanlış bir tarım politikası yürüttüklerini belirten CHP’li Özer, şöyle devam etti:

“Çiftçi kardeşlerimizden büyük tepki var. Diyorlar ki; bu virüs paketinde neden tarım yok, hayvancılık yok? Biz bu banka kredilerini nasıl ödeyeceğiz? Zirai ilaç bayilerine ne vereceğiz? Çiftçilerimiz bu isyanlarında haklı. Bir an önce gereken yapılmalı vetarımsal kredi borçlarının faizsiz olarak üç ay ötelenmesine ilişkin karar çıkarılmalıdır. HattaBağkur prim borçlarının da ötelemesi yapılmalıdır. İthalatçı politikalarlazaten küstürülmüş üreticilerindaha da zora düşmelerinin, en kötüsü ise yok olmalarının önüne geçilmelidir.”

İTHAL ÜRÜNLERİNFİYATLARI ARTABİLİR