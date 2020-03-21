Dünya'da ve Türkiye'de ilk 10 günde ne oldu

Yeni tip koronavirüs pandemisi hızla dünyaya yayılmaya devam ederken Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakası 8’inci günde 191 iken; 9’uncu güne gelindiğinde bu sayı 359'a, 10’uncu günde ise 670'e çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Avrupa olduğunu açıklamasının ardından "eski kıtada" başta İtalya olmak üzere birçok ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı da artmaya devam ediyor.

İtalya'da koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 4 bini aştı. Ülkedeki toplam vaka sayısı da 47 bini geçti. Virüsün çıkış yeri Çin'de, yayılma hızı yavaşlasa da vaka sayısı 81 bine yaklaştı.

TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDA BENZERLİKLER VAR

Euronews Türkçe’nin haberine göre, koronavirüs tanılarının yapıldığı ilk ülkelerde günler içerisinde açıklanan vaka sayıları hızla yükselmeye başladı. Örneğin, İran 25 Şubat'ta ilk koronavirüs vakasını açıkladıktan 7 gün sonra 95 kişinin hasta olduğunu açıklamıştı. Ancak o günden 20 Mart'a kadar İran'daki koronavirüs vaka sayısı 19 bin 848'e ulaştı.

İlk 7 günde Türkiye'de açıklanan vaka sayısı ile İran arasında bir benzerlik görüyoruz. Diğer ülkelerle kıyasladığımızda gelecek haftaların Türkiye açısından oldukça kritik olması bekleniyor. Türkiye'nin grafiği 10. güne gelindiğinde İran'a kıyasla daha hızlı bir seyir aldığı görüntüsü veriyor.