Elektrik kesintisi ertelendi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ), İstanbul’da 9 saate kadar varacak elektrik kesintisi hakkında açıklamada bulundu.

BEDAŞ, Kovid-19 yayılımının engellenmesi amacıyla vatandaşların evde kalması ve uzaktan çalışmanın yaygınlaşması sebebiyle planlı bakım ve yatırım çalışmalarının ertelendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Acil durumlar ve enerji bekleyen yeni aboneler ile ilgili kesintiler dışında 21 Mart Cumartesi gününden itibaren İstanbul Avrupa Yakası’ndaki tüm planlı bakım ve yatırım çalışmaları ertelenmiştir" denildi.

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