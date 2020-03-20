Enver Aysever'e soruşturma

Twitter hesabından paylaştığı bir karikatür nedeniyle gazeteci Enver Aysever hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Enver Aysever hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Enver Aysever’in Twitter’da kayıtlı @enveraysevera adlı hesabından 19.03.2020 günü saat 15.03 itibarıyla “Sadece bu sorun!” şeklindeki yazı eşliğinde halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette bir karikatür paylaştığının öğrenilmesi üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca şüpheli hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216/3. maddesinde tanımlanan Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama suçundan yasal gereği yapılmak üzere soruşturma başlatılmıştır.”

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