Esnafa iyi haberi verdi

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Tarihi Çarşısı Derneği aracılığıyla esnafa destek açıklamasında bulundu.

Odabaşı, koronavirüs salgını nedeniyle, Kadıköy tarihi çarşıda da geçici olarak kapatılan pek çok işyeri nedeniyle esnafların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik destek olunacağını söyledi.

Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, yaşanan olumsuz ekonomik sürecin belirsizliği içinde Kadıköy Tarihi Çarşı içindeki esnaflardan alınmakta olan işgaliye harçlarının Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait bedellerinin alınmayacağını kaydetti.

ESNAFTAN TEŞEKKÜR

Kadıköy Tarihi Çarşısı Derneği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada “Yaşanan virüs salgını nedeniyle çarşımızda Kadıköy Belediyesi ekiplerince yapılmakta olan dezenfekte çalışmaları memnuniyetle karşılanmakta olup, bununla birlikte esnaflarımızın mali yapısını olumsuz etkileyen güncel ekonomik hayatın belirsiz etkilerinin azaltılması ve giderilmesi yönünde ek tedbirler kapsamında işgaliye harçlarının esnafımızdan 2020 yılına ait, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait bedellerinin alınmayacağı açıklaması ile destek açıklaması yapan Kadıköy Belediyesi başkanı sayın Şerdil Dara Odabaşı’na teşekkürlerimizi sunuyoruz” denildi.

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