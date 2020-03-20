Evde kalırsak neyi başarmış olacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının 359'a ulaştığını açıkladı. Koronavirüs tespit edilen bir hastanın daha hayatını kaybettiğini açıklayan Koca, hayatını kaybeden hasta sayısının 4'e çıktığını duyurdu. Bakan Koca, son vakaları açıklarken 24 saatte 1981 test yapıldığını, bu testlerin 168'inin pozitif çıktığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Vakit yapabileceğimiz her şeyi evden yapma vaktidir” diyerek uyarılarda bulundu. Bunu dikkate alan kamu kurumları ve özel şirketler çalışanlarına ya izin verdi ya da evden çalışılmasını belirtti.

Bu dönemde “evde kal” çağrısının neden önemli olduğu konusu merak ediliyor.

Alman televizyon kanalında “evde kal” çağrısının önemine dikkat çekildi.

İşte o görüntüler: