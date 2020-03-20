Günün medya polemiği: Ulan

Sabah Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da çağrı yaptığı koronavirüs salgınında hayatlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verilmesi eylemine hakaretler savurdu.

“BİR TAKIM PİSLİKLERİN BU ALKIŞ KAMPANYASINI…”

Haşmet Babaoğlu, “Şimdi ‘alkışlıyoruz’ diyenler bir hafta sonra aynı saatte tencere tava çalarak başka şeyler istendiğinde pişman olurlar ama hadi neyse... Ben bu saat bilmem kaçta alkış vs. işlerini yutmam, katılmam da... bu kampanyaların nasıl kötüye kullanıldığını defalarca gördüm... gerekmedikçe dışarı çıkmayın, sağlık sistemini meşgul etmeyin, sağlıkçılara asıl destek budur... Bir takım pisliklerin bu alkış kampanyasını nasıl sevinçle karşıladığını da buradan görüyor, izliyorum..” diye yazdı.

Fatih Altaylı, “Sözde entel’ romantik Haşmet efendi" dediği Haşmet Babaoğlu'na tepki gösterdi.

Altaylı'nın yazısı şöyle:

Türk halkı şahane bir fikir geliştirdi kendi kendine.

Bin bir zorluk ve bin bir risk altında çalışan sağlık çalışanlarına bir nebze olsun şükran gösterebilmek için, her akşam saat dokuzda pencereye, balkona çıkıp sağlık çalışanlarını alkışlıyor.

Ama dilimin gazeteci demekte başarılı olamadığı, zaten gazeteci olmaktan çoktan vazgeçmiş ve adının tam tersi bir kişiliğe sahip olduğunu her geçen gün biraz daha kanıtlama peşindeki bir “sözde entel” romantik Haşmet efendi “Ben böyle şeylere karşıyım” diye çemkiriyor.

Ulan karşı olsan kaç yazar, taraf olsan kaç yazar!

Seni takan mı var!

Şu alçakça çıkışın olmasa adını unutmuşum çoktan, bir gazetede hâlâ yazdığına şaşırdım zaten en çok.

Alkışlayacağız.

Üstelik sadece onları da değil.

Çöpümüzü toplamak için çalışan, suyumuzu akıtmak için uğraşan, ışığımız sönmesin diye gayret gösteren, aç kalmayalım diye dükkanını açan, oralara mal üreten, mal getiren kardeşlerimizi de alkışlayacağız.

Sen alkışlama Haşmet efendi.

Zaten senden alkış bekleyen yok.

Sen dilini aşağı yukarı oynatmaya devam et.

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