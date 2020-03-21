İktidar sen nelere kadirsin... Hesabını kapattı

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da çağrı yaptığı koronavirüs salgınında hayatlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verilmesine hakaretler savurmasının ardından kişisel Twitter hesabını takipçi dışına kapattığı görüldü.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarına destek için alkış çağrısı yapmış ve tüm Türkiye, perşembe günü saat 21:00’da evlerinin pencerelerine, balkonlarına çıkıp sağlık çalışanlarını alkışlamıştı.

TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

Haşmet Babaoğlu ise sağlık çalışanlarının alkışlanması üzerine “Şimdi ‘alkışlıyoruz’ diyenler bir hafta sonra aynı saatte tencere tava çalarak başka şeyler istendiğinde pişman olurlar ama hadi neyse... Ben bu saat bilmem kaçta alkış vs. işlerini yutmam, katılmam da... bu kampanyaların nasıl kötüye kullanıldığını defalarca gördüm... gerekmedikçe dışarı çıkmayın, sağlık sistemini meşgul etmeyin, sağlıkçılara asıl destek budur... Bir takım pisliklerin bu alkış kampanyasını nasıl sevinçle karşıladığını da buradan görüyor, izliyorum..” diyerek hakaret etmişti.