Hukukçular bağırıyor

AKP’nin koronavirüs salgını sonrasında cezaevlerini rahatlatmak amacıyla yeniden gündeme getirdiği infaz paketinde mahkumlara yönelik radikal düzenlemeler yer alıyor.
AKP’nin, yaklaşık 100 bin mahkumun tahliyesiyle sonuçlanacak, infaz ve denetimli serbestliği içeren 3. yargı paketini haftaya muhalefet partilerine sunacak.
Hukukçular ise söz konusu yargı paketi beklenmeden tutuklular üzerinden savcıların re’sen tahliyelere karar verebileceğine dikkat çekiyor.
Hakim Nuh Hüseyin Köse, “Tutukluların tahliyesi için 3. yargı paketini bekleyerek zaman kaybına gerek yok. Salgın hastalığın varlığı bile tek başına tahliye ya da tutukluluğu başka bir tedbire çevirme gerekçesi sayılabilir. Savcılar resen de tahliye kararı verebilirler. Çok geç olmadan değerlendirilmeli” diyerek savcılara çağrı yaptı.
Avukat Uğur Poyraz da “Cezaevleri ağzına kadar dolu. Tutuklu, hükümlü, cezaevi personeli büyük risk altında. Hükümet bir an önce af veya ceza indirimi yapmalı. Mahkemeler önüne geleni tutuklamamalı, adlî kontrol dahil tüm şartları dikkate alarak tahliye kararı vermeli. Çünkü, İNSAN HAYATI ÇOK KIYMETLİ” diye yazdı.
Prof. Dr. Yaman Akdeniz de ev hapsine dikkat çekere, “Tutuklu siyasileri, gazetecileri, çocuklu anneleri tahliye edip hiç olmazsa ev hapsi yapın, kendi evlerinde isole olsunlar. Hapishaneler de rahatlasın. Başka tedbirler mümkün” ifadelerini kullandı.
ANAP Eski Genel Başkanı Nesrin Nas ise “Cezaevleri çok riskli” diyerek, “Eğer bir salgın başlarsa katliama dönüşür. Birçok cezaevinde su yok. Koğuşlar tıklım tıklım. Mahkumlar güneş görmüyor, iyi beslenmiyor. En azından siyasi mahkumlar, gazeteciler, çocuklar cezaevi dışına çıkarılmalı” dedi.
Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Ali Karakoç, yaşlı ve kronik hastalıkları bulunan tutukluların risk grubunda olduğunu ifade ederek, “Cezaevi kapasitesi 2015’ten sonra hayli arttı. Bu başlı başına insani bir ortamın olmadığının göstergesi. Bulaşıcı hastalıklar bu ve benzeri ortamlarda daha fazla risk teşkil eder” uyarısında bulundu. Karakoç, “Hiç düşünmeden cezaevlerinde bulunan hasta tutuklular tahliye edilmeli” çağrısında bulundu.
Eski Bakanlardan Ertuğrul Günay da “Ceza ve tutukevleri aşırı dolu. Kasten öldürme ile kadın ve çocuklara karşı işlenen suçların sanıkları dışında tüm tutukluların acilen tahliyesi, Corona tehlikesine karşı alınması doğru bir önlemdir. Tutukluluk ceza değil, tedbirdir. Tedbir, insan yaşamı için tehlike içeremez” diye yazdı.
Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın da “Cezaevlerindeki düşünce suçlularını, gazetecileri, yazarları 752 bebek yaştaki çocuğu ve annelerini tahliye etmeyi düşünen yok” diyerek aynı konudaki tepkisini dile getirdi.
Odatv.com
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