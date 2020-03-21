Hukukçular bağırıyor

AKP’nin koronavirüs salgını sonrasında cezaevlerini rahatlatmak amacıyla yeniden gündeme getirdiği infaz paketinde mahkumlara yönelik radikal düzenlemeler yer alıyor.

AKP’nin, yaklaşık 100 bin mahkumun tahliyesiyle sonuçlanacak, infaz ve denetimli serbestliği içeren 3. yargı paketini haftaya muhalefet partilerine sunacak.

Hukukçular ise söz konusu yargı paketi beklenmeden tutuklular üzerinden savcıların re’sen tahliyelere karar verebileceğine dikkat çekiyor.

Hakim Nuh Hüseyin Köse, “Tutukluların tahliyesi için 3. yargı paketini bekleyerek zaman kaybına gerek yok. Salgın hastalığın varlığı bile tek başına tahliye ya da tutukluluğu başka bir tedbire çevirme gerekçesi sayılabilir. Savcılar resen de tahliye kararı verebilirler. Çok geç olmadan değerlendirilmeli” diyerek savcılara çağrı yaptı.

Avukat Uğur Poyraz da “Cezaevleri ağzına kadar dolu. Tutuklu, hükümlü, cezaevi personeli büyük risk altında. Hükümet bir an önce af veya ceza indirimi yapmalı. Mahkemeler önüne geleni tutuklamamalı, adlî kontrol dahil tüm şartları dikkate alarak tahliye kararı vermeli. Çünkü, İNSAN HAYATI ÇOK KIYMETLİ” diye yazdı.

Prof. Dr. Yaman Akdeniz de ev hapsine dikkat çekere, “Tutuklu siyasileri, gazetecileri, çocuklu anneleri tahliye edip hiç olmazsa ev hapsi yapın, kendi evlerinde isole olsunlar. Hapishaneler de rahatlasın. Başka tedbirler mümkün” ifadelerini kullandı.