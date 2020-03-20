Fransa'da doktorlar isyan etti... Hükümet hakkında suç duyurusu

Corona virüsüyle en çok mücadele eden ülkeler arasında yer alan Fransa'da virüsün ilerleme hızı artarak devam ederken, ülkede "maske fiyaskosu" yaşanmaya başladı. Maske yokluğu nedeniyle virüse yakalanan doktor sayısının artması, sağlık görevlilerini isyan ettirdi. Covid-19 Kollektifi'ni kuran sağlık görevlileri adına 3 doktor Başbakan Edouard Philippe ve eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn aleyhinde suç duyurusunda bulundu.

Fransa'da hükümetin birlik çağrısı ve koronavirüse karşı hep birlikte mücadele politikası, virüse karşı maske bile bulamayan doktorların isyanı nedeniyle son erdi. Doktorlar ve sağlık çalışanları, ambulans görevlileri ve yasakları izlemekle görevlendirilen polisler, maske kıtlığı nedeniyle isyan etti.

"MASKE YOKLUĞU UTANÇ VERİCİ"

Amerika’nın Sesi’nden Arzu Çakır’ın haberine göre; Fransızlara haftalardır koronavirüsle mücadele konusunda aralıksız bilgi veren Doktorlar Federasyonu Başkanı Jean Paul Hamon, kendisi başta olmak üzere çok sayıda doktorun maske yokluğu nedeniyle virüse yakalandığını açıkladı. Hala görevini yapmaya devam eden 73 yaşındaki Doktor Hamon, yorgun bir yüzle kameraların karşısına geçerek, "Maske yokluğu utanç verici. Mutlaka olanlardan ders çıkarmak gerekiyor. Hükümet ve yetkililer hesap vermeliler. Nasıl olur da Fransa korumasız bırakılır, bu konuda bir soruşturma komisyonu kurulmasını istiyorum" dedi.

Hükümetin, sağlık çalışanlarının aylardır sürdürdükleri grevlere gönderme yapan Hamon, "Umarım hükümet, işleyen bir sağlık sistemine sahip olmanın önemini anlamıştır. Bunu gerçekten diliyorum" diye konuştu.

POLİSLER DE İSYAN ETTİ