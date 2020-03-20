İnatla Odatv’yi kapatıyorlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının 359'a ulaştığını açıkladı. Koronavirüs tespit edilen bir hastanın daha hayatını kaybettiğini açıklayan Koca, hayatını kaybeden hasta sayısının 4'e çıktığını duyurdu. Bakan Koca, son vakaları açıklarken 24 saatte 1981 test yapıldığını, bu testlerin 168'inin pozitif çıktığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada milletçe bu salgının üstesinden gelmek için alınan önlemleri açıkladı.

Bugün ülkede ve dünyada ne siyaset ne spor ne de başka bir gündem konuşuluyor; tek gündem koronavirüs!

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Vakit yapabileceğimiz her şeyi evden yapma vaktidir” diyerek uyarılarda bulundu. Bunu dikkate alan kamu kurumları ve özel şirketler çalışanlarına ya izin verdi ya da evden çalışılmasını belirtti.

Dünyada ise birçok ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Hayatını kaybeden insanların sayısı son olarak “10 binin üzerinde” diye açıklandı. Yüz binlerce insanda virüs tespit edildi. Sokağa çıkma yasakları ilan edildi, kimi ülkelerde güvenliği sağlamak için asker sokaklara indi. Öyle ki Almanya Başbakan’ı Merkel, “2. Dünya savaşından bu yana en büyük sınav” diyerek, hem Almanya’nın hem de tüm dünyanın karşı karşıya bulunduğu tehlikeye dikkat çekti.

Peki tüm dünya bu mücadeleyi verirken, Türkiye’deki devlet kurumlarının önceliği ne mi diyorsunuz?

Odatv’yi kapatmak.

İNATLA ODATV’Yİ KAPATIYORLAR

Bugün gelinen noktada adliyeler duruşmalarını erteledi, cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin tahliye edilmesi gündemde…

Ancak, dünyanın ve ülkemizin teyakkuzda olduğu bir dönemde Odatv hala hedefte!

Odatv.com kapatıldı…

Odatv.com.tr adını aldık, kapatıldı…

Odatv.net adını aldık, kapatıldı…

Odatv2.com adını aldık, kapatıldı…

Odatv.co adını aldık, kapatıldı…

Soner Yalçın, Sözcü gazetesindeki bugünkü yazısında “Odatv.biz adını aldık, o da bu yazım çıkmadan kapatılır herhalde! Birileri can yakmayı güçlülük sanıyor, oysa korkaklıktır” diyerek tepki göstermişti.

Dediği oldu ve bugün Odatv.biz adı da kapatıldı!

Ülkede birlik mesajları verilirken, tüm Türkiye ortak eylemlerle sağlık emekçilerine alkış tutarken, devlet içindeki birileri inatla bölmeye, evde kalan insanlara nefes borusu olan Odatv’yi kapatmaya devam ediyor.

Odabudsman

Odatv.com