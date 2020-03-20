Katoliklerden koronavirüs duası

Tüm Katolikler, perşembe gecesi Papa Francis’in idare ettiği ve Hristiyan inancında “Rosary” olarak anılan “kutsal tespih duası”nda koronavirüs pandemisinin sona ermesi ve dünyada virüsten en çok etkilenen ülke olan İtalya için dua etti.

İtalyan rahipler, ülkelerindeki Katoliklerden evlerinde perşembe akşamı saat 21’den itibaren kutsal tespih duasını okumalarını ve ulusal birliğin bir işareti olarak pencerelerine yakılmış mumlar koymalarını istedi.

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Reuters’in haberine göre hafta başında duyurulan bu etkinliğe tüm dünyadaki Katoliklerin yoğun bir katılım gerçekleştirdiği sosyal medyada da gözlendi.

Papa Francis, duasını Vatikan’daki Aziz Peter Meydanı’nda kalabalıklar önünde yapmak yerine bu defa bir internet yayınıyla icra etti.

Papa Francis, duasına “Bu eşi benzeri görülmemiş vaziyette, bu muğlak ve karanlık zamanda, birbirimize yardım edebilmemiz ve gerçekten önemli olan tek şeye hazır olmamız için bize güç ver” şeklindeki sözleriyle başladı.