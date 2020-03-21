Kim takar genelgeyi

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktiviteler nisan ayı sonuna kadar ertelenirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, genelgeye rağmen sanatçıları bir araya getirme kararı aldı.

Başkan Aktaş, genelgenin yayımlanmasının ardından, Twitter’da “Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak bir ilke imza attık, sahnemizi dijitale taşıdık. Daha sağlıklı günlerde yeniden gerçek sahnelerde buluşmak üzere” ifadelerini paylaştı.

MAAŞLAR BOŞA GİDİYOR ENDİŞESİ Mİ

İçişleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 pandemisine karşı ek tedbirler açıklanırken, sanatçılar, belediyeyi “canlı yayın” adı altında tiyatrocuları toplayarak hayatlarını hiçe saymakla eleştirdi.

Kültür Emek Sen Temsilcisi Burç Balcı, sosyal medya üzerinden Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı bu kararı eleştirirken şu ifadeleri kullandı: