Koronavirüs evrimin kanıtı mı

Tüm dünyayı dehşete düşüren ve sıkı önlem almaya mecbur kılan bir sağlık felaketiyle, tıp dilindeki adı pandemi olan bir ortak düşmanla karşı karşıyayız.

Ben hastalığın tanımını ve koronavirüsün bilimsel niteliğini alanında yetkin uzmanlara havale ediyor, konunun din kaynaklarındaki bir bilinmez kavramla ne kadar alakalı olup olmadığını önünüze sermek istiyorum.

Bilenleriniz bilir, kıyametin habercisi olarak birtakım alametler hadis (peygamber sözü) kitaplarında ve itikatla ilgili Akaid ve Kelam kitaplarında geçer.

Kıyamet alametlerinden en çok bilinen on tanesinin içinde bir isim var ki ne olduğu tam olarak tarif edilememektedir. Bu alametin adı DABBETÜL ARZ’dır.

Dabbetül Arz’ın anlamı: “Yerden çıkıp hareket eden/debelenen” demektir. Debelenmek, etrafındakilere fark ettirmeyecek ölçüde ağır hareket etmektir. Görünmeyen ve varlığını olabildiğince gizleyen her varlığa DABBE sıfatı kullanılır.

Dabbe sözcüğü daha çok hayvanlar için kullanılır. Kur’an bilgini Elmalılı Hamdi Yazır’ın deyişiyle: “Dabbe, hayvan sözcüğüyle eşanlamlı gibidir”