Koronavirüs korkusunu nasıl yendim

Büyük deprem İstanbul’u vuracaktı ya.

Büyük deprem bütün Türkiye’yi vurdu. Büyük deprem bütün dünyayı vurdu. Koronavirüs depremi bu.

Bütün televizyon kanallarında, gece gündüz korona, korona, korona.

Bir hanım doktor dün, panik yapmayın bu hastalık zaten elli yaşın üstünü öldürüyor, korkmayın dedi.

Yani toplumsal psikoloji, bizim yaştakileri korona kurbanı gibi göstermeye başladı bile. Hatta ifade etmeseler de eğer bu yaşlılar ölünce korona bitecekse ve biz kurtulacaksak ölsünler bari diye düşününler bile var.

İngiltere’nin Başbakanı Boris Johnson, yaşlıların koronaya feda edilmesini, toplumsal bağışıklık yönteminin gereği olarak açıkladı.

Yani, ölen ölsün kalan sağlar bizimdir.

Hepimize bir korku saldı. Gece gündüz bütün televizyon kanallarında sakallı tıp profesörü amcalar, devamlı koronavirüs anlatıyorlar.

Son zamanlarda bu sakallı profesör amcalar bu kadar sık televizyona çıkacaklarına, korona hastaları ile daha fazla ilgilenseler daha iyi olmaz mı diye düşünmeye başladım.

Bütün dünyada vaka sayısı artıyor, ölüm sayısı artıyor, televizyondaki tıpçılar ellerinizi iyi yıkayın, maskenizi takın, karşınızdaki kişi ile aranıza bir kısmı bir metre, bir kısmı bir buçuk metre, bazıları da en az iki metre ara koyun diyor.

Hepimizi koronavirüs korkusu sardı.

Dün saydım elli beş kere ellerimi yıkamışım.

Evde tek başıma yaşadığım halde maske takmaya başlamışım.

Ne olur ne olmaz diye televizyonla bile arama iki metre mesafe koymuşum.

KORKUYU YENDİM

Ama ben koronavirüs korkusunu, hem de destek almadan yendim. Nasıl mı? Anlatayım:

Baktım ki böyle gitmez, sakallı tıp profesörü amcaları izlemekten vazgeçtim. Zaping yaptım. Birden dünyam değişti, koronavirüs korkusu bitti,

Bu dünyanın adı Doya Doya Moda. Bu dünyada koronavirüs yok, koronavirüs korkusu yok.

Bu dünya sanki koronvirüsün adını bile duymamış, hepsi mutlu, hiçbir ellerini yıkamıyor, maske takmıyor. Çok üzendim onlara, bayıldım bu dünyaya.

Tombul tombul hanımlar, hiç korkmadan, maske takmadan, ellerini hiç yıkamadan, önce alışveriş yapıyorlar, sonra süsleniyorlar ve aralarında yarışıyorlar.

Bu dünyada koronavirüsün adı bile yok. Bu tombul hanımlar maske yerine taç takıyorlar, hem tombul hanımlar, hem de jüri üyeleri, çok şaşırdım hiç korkmadan koronavirüsten, kıç kıça oturuyorlar.

Bu programda da sakallı bir adam vardı ama hiç ellerinizi yıkayın demedi; daha çok eteğin boyu, kemerin yeri ile ilgiliydi.

Oh be! Ben bu koronavirüssüz dünyayı çok sevdim. Bütün korkularımı yendim.

Daha sonra bir başka kanalda başka bir programa, Esra’nın programına geçtim. O da koronovirüssüz, maskesiz, el yıkamasız, mesafesiz bir programdı, iyi idi.

Koronovirüssüz bu programda, arkadaşının karısını kaçıran adamın karısının, karısı kaçırılan adama nasıl kaçtığı anlatılıyordu.

Ne o anlamadınız mı? Yani, adamlar kaçırarak karılarını değiştirmiş gibi bir durum vardı ortada. Esra, bu olayın psikolojik, sosyolojik, hukuki derinliğini araştırıyordu titizlikle. Şaşırdım!

İşte koronovirüs korkusunu böyle yendim.

Siz de öyle yapın. Sakallı profesörler amcaları bırakın koronalı hastalarla uğraşsın.

Siz de benim gibi yapın, korona korkusunu yenmek için, el yıkamasız, mesafesiz, maskesiz programlara takılın.

SON SÖZ:

Bu da geçer be! Hayatın tadını bu şartlarda da çıkarın.

Nejat Eslen

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