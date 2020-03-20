Mahkeme kararını verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kanunları uygulayarak mühürlediği TOGO Kuleleri hakkında mahkemeden Sinan Aygün’e üzücü haber geldi. Aygün’ün mühürleme işleminin iptali ve yürütmeyi durdurma kararı alınması talebini üst mahkeme de reddetti.

Sinan Aygün mühürleme işleminin ardından yerel mahkemeye giderek işlemin iptali ve yürütmeyi durdurma kararı alınması talebinde bulunmuş, bu talebi reddedilmişti. Ret kararına karşın Aygün, konuyu istinaf mahkemesine taşımıştı.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi’nde görülen davada, yürütmenin durdurulması istemi hakkında yerel mahkeme tarafından verilen ret kararında yasaya aykırılık bulunmadığı belirtilerek itiraz isteminin reddine karar verildi.

MÜHÜRLEME İŞLEMİNİN HAKLILIĞI ORTAYA KONULDU

İstinaf Mahkemesi tarafından verilen bu karar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin TOGO Kuleleri’nde uyguladığı mühürleme işleminin hukuken haklılığını bir kez daha ortaya koydu. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, mühürleme işleminin sürdüğünü belirterek, kanunların sonuna kadar uygulanmaya devam edeceğini belirttiler.

Sinan Aygün’ün sahibi olduğu TOGO Kuleleri’nin inşaatı, 2019 yılı sonunda mahkeme tarafından ruhsatının iptal edilmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından mühürlenmişti.