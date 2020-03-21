21 MART 2020 CUMARTESİ | Mobil Uygulamalar

Mangal ve piknik yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılmasını yasakladı.

Mangal ve piknik yasaklandı

 

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle önlemler artırılmaya başlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı koronavirüse karşı olarak mangal ve piknikleri ikinci bir duyuruya kadar yasakladı. Bakanlık bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını ve piknik yapılmayacağını duyurdu.

Dün, bütün uyarılara rağmen, piknik yapmak için yüzlerce insanın mesire alanlarına gitmesi gündem olmuştu.

Odatv.com


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