Mangal ve piknik yasaklandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle önlemler artırılmaya başlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı koronavirüse karşı olarak mangal ve piknikleri ikinci bir duyuruya kadar yasakladı. Bakanlık bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını ve piknik yapılmayacağını duyurdu.

Dün, bütün uyarılara rağmen, piknik yapmak için yüzlerce insanın mesire alanlarına gitmesi gündem olmuştu.

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