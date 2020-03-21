Alkış yetmez... Muhalefetten harika öneri

Türkiye'de koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına her fırsatta desteğini gösteriyor.

Ülkenin birçok kentinde saat 21:00 olduğunda evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar alkışlarla sağlık çalışanlarına destek veriyor.

Muhalefetin iki önemli isminden ise sağlık çalışanları için önemli bir öneri geldi.

CHP’Lİ ÖZEL: EN AZ 1 MAAŞ İKRAMİYE VERİLMESİ DEĞERLENDİRİLMELİDİR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sağlık ordusunun güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtip “Fazla çalışmaları, ekstradan katlanmak durumunda kaldıkları masrafları telafi etmek üzere sağlık çalışanlarına ek ödemeler yapılmalı, bu süre içinde sağlık çalışanlarına en az 1 maaş ikramiye verilmesi de Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından hızla değerlendirilmelidir” dedi.

İYİ PARTİ’Lİ ÇIRAY: BİZ ALKIŞLAYALIM SİZ BİR MAAŞ İKRAMİYE VERİN