Ne dediysek o

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada beraatine ve tahliyesine karar verilen ancak 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen başka bir soruşturma kapsamında 19 Şubat'ta tutuklanan Osman Kavala hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklanan Osman Kavala'nın tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Fakat Kavala, "Askeri ve siyasal casusluk" suçundan da tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamayacak.

Odatv Kavala hakkında tutuklama talebi çıkarıldığında bu davadan tahliye edileceğini günler öncesinden okuyucularına duyurmuştu.

Avukatlar Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Deniz Tolga Aytöre ve İlkan Koyuncu, 25 Şubat’ta Osman Kavala’nın tutukluluğuna itiraz etmişti. Osman Kavala’nın avukatları birinci yargı paketi ile kanunlaşan soruşturma aşaması için azami tutukluluk süresi olan iki yıllık sürenin 25 Şubat 2020 yılı itibarıyla dolduğuna dikkat çekmişti.

Avukatların bu itirazı sonrasında, Kavala hakkında Sulh Ceza Hakimliğinin tahliye kararı bekleniyordu. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği de bugün Kavala hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliye edilmesine karar verdi.

Tahliye kararı bugün verilse de Kavala, "Askeri ve siyasal casusluk" suçundan da tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamayacak.

Çünkü AİHM’in hak ihlali nedeniyle “derhal tahliye edilmesi” yönündeki kararını hatırlatan avukat Koyuncu, Odatv’ye şunları söylemişti:

“Suç tarihi 2016’dır, nasıl bir devletiz ki casusluk gibi bir olayı müvekkil cezaevindeyken üzerinden 4 sene geçmişken tespit edemiyoruz ve tutuklama talebine meze yapıp tutuklama talep ediyoruz. Biz nasıl bir hukuk devletiyiz ki AİHM kararının çevresinden dolanmaya çalışıyoruz. Biz nasıl bir yargı sistemiyiz ki kendi yaptığımız reformu daha birinci reformu hemen kadük hale getiriyoruz.”

Yani Osman Kavala'nın tutukluluğu 2 yılı aştığı için tahliye edilecekti. Bu sebeple 9 Mart'ta "casusluk" iddiasıyla tekrar tutuklanarak bu tahliyenin önüne geçildiği avukatları tarafından ifade edilmişti.

Odatv bu süreci, 9 Mart'ta okuyucusuna duyurmuştu.

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