"Ne kadar aç gözlü ve bencil bir toplum olduk"

İngiliz Daily Mail Gazetesi, geçen günlerde viral olan ve yaşlı bir adamın boş rafların ortasında görüldüğü fotoğrafın kahramanına ulaştı.

NTV'nin aktardığına göre; tüm dünyada büyük bir sempati toplayan 79 yaşındaki emekli denizci Anthony Gylnn, fotoğrafının çekildiğinden haberi olmadığını ve 80’li yaşlarından iki komşusu için alışverişe çıktığını aktardı. Yanına gözlüklerini almadığı için listeye çok yakından bakarken göründüğünü söyleyen Glynn, markete tuvalet kağıdı, dezanfektan, un, sabun gibi temel ihtiyaç malzemeleri almak için gittiğini, ancak sadece çay ve kek alarak evine döndüğünü aktardı.

"NE KADAR AÇ GÖZLÜ VE BENCİL BİR TOPLUM OLDUK"

Yaşı ve sağlık durumu itibariyle koronavirüse karşı riskli bir durumda bulunan Glynn iki yıl önce bypass ameliyatı olduğunu söyledi. 51 yıllık eşi Maureen ve kızı Lizzie ile birlikte Epsom şehrinde yaşayan yaşlı adam süpermarkete girdiğinde şok yaşadığını belirterek şu açıklamaları yaptı:

“Ulusal bir krizin ortasındayız, ancak herkes sadece kendisini düşünüyor. Markete girdiğimde korkmuş bir durumdaydım, çünkü bu durum bizim ne kadar aç gözlü ve bencil bir toplum haline geldiğimizi gösteriyor. Ancak ben böyle yetiştirilmedim ve bu benim karakterim değil. Sadece benden daha yaşlı olan iki kadına yardım etmeye çalıştım. Bunun için kimseden madalya beklemiyorum. Bu bir insanlık görevi.”