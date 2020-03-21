O da konser verdi

Türkiye'de koronavirüs vakalarının ve ölümlerin ortaya çıkmasının ardından hükümetin önlemlerinin yanı sıra vatandaşlar da kendi önlemlerini almaya başladı.
Vaka sayılarının artmaması adına sosyal medya üzerinden #EvdeKalTürkiye hashtagi ile kampanya başlatılarak zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması çağrısı yapıldı.
Ünlüler de bu kampanyaya destek vererek kendilerini karantinaya aldı.
Evlerinde karantina altında İrem Aydın, yıllar önce hit olan “Hayalet Sevgilim” şarkısını canlı yayında konser vererek söyledi.
İşte o anlar:
Odatv.com
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