Bakan Selçuk'dan yeni açıklama... Okul tatili uzayacak mı

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken Türkiye’de de koronavirüs vakası 670 ulaştı ve toplamda 9 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında okullara ara verilirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk ekranlarında ertelenen sınavlar ve uzaktan eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

"Sağlık Bakanlığı ile süreci takip ediyoruz. Bu belirsizlik rahatsız ediyor farkındayım ama bunun bir süreci var. Veriler doğrultusunda karar verilecek. Bilimsel olarak ortaya çıkan verilere göre hareket ediyoruz. Sonuç ne olursa olsun topluma sunarız.

Biz koşullar ne olursa olsun her türlü senaryoya hazırız. Her türlü koşula göre senaryolarımız hazır. Birtakım modellemeler simülasyonlar yapıyoruz. Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığını korumak. Sınav içerikleri yüz yüze öğrendiklerinden olacak.

ERTELENEN SINAVLAR