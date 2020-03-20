Ömer Faruk Eminağaoğlu'na saldıran araç nereye ait çıktı

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun aracına yönelik saldırıda bulunduğu iddia edilen araç Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı’na ait çıktı.

Kırmızı plakalı bir makam aracının arkasından gelen söz konusu araçtakilerden birinin, eşinin de bulunduğu aracına yumruk atıp kaçtığını söyleyen Eminağaoğlu’nun suç duyurusu sonuçsuz kaldı. Savcılık, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca soruşturma izni verilmediği gerekçesiyle dosyayı takipsizlikle kapattı. Ankara Valiliği’nin de kısa süre önce, Eminağaoğlu’nun yakın korumasını, çağrılı korumaya çevirdiği öğrenildi.

YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, bir süre önce, sosyal medya hesabından Ankara’da saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırının kırmızı plakalı bir aracın arkasından çıkan koruma aracından geldiğini ifade eden Eminağaoğlu, araçtakilerden birinin, eşinin de bulunduğu aracına yumruk attığını söyledi. Eminağaoğlu, saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre yapılan inceleme sonunda, aracın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait olduğu anlaşıldı. Komutanlığın yaptığı tahkikat sonrasında dosya Ankara Başsavcılığı’na gönderildi. Başsavcılık, görev suçu kapsamındaki eylemle ilgili olarak soruşturma izni verilmediği gerekçesiyle dosyayı takipsizlik kararıyla kapattı.

YAKIN KORUMA ÇAĞRILI KORUMAYA ÇEVRİLDİ

Ankara Valiliği’nin de bir süre önce 2008’den bu yana yakın koruması bulunan, her sene yakın koruma kararı yenilenen Eminağaoğlu için, "Çağrılı koruma" kullanılması kararı verdiği ortaya çıktı.