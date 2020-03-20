Sağlık Bakanı o sözleri duyunca ağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs'le mücadele zirvesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı süreci iyi yönetmesi nedeniyle kutlarken, sağlık çalışanlarına da “Takdire şayan fedakârlık gösterdiler” diyerek teşekkür etti. Erdoğan’ın sözleri üzerine Koca, gözyaşlarını tutamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü’nde yapılan zirvede Erdoğan, fedakârlıklarından ve bu süreci iyi yönetmesi dolayısıyla Sağlık Bakanı Koca’yı kutladı.

ERDOĞAN'IN O KONUŞMASI

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre; Erdoğan sağlık personeline "Bütün doktorlarımız, hemşirelerimizden, sağlık çalışanlarımıza kadar tüm personel koordineli ve birlik içinde çalışıyor, hepsine teker teker teşekkür ederiz. Takdire şayan fedakârlık gösterdiler. En riskli meslek olmasına rağmen hepsi görevlerinin başında fedakârca çalışıyorlar. İlk andan itibaren doğru bilgiler ile kamuoyunun aydınlatılmasına katkı sağladılar. Sağlık Bakanımız da bu süreçte gece gündüz demeden onlarla birlikte çalıştı. Bizler onların söylediği her kelimeye harfiyen uymalıyız" sözleriyle teşekkür etti.

Erdoğan’ın bu sözleri üzerine duygulanan Bakan Koca, gözyaşlarını tutamadı. Toplantıda söz alan 85 katılımcının her biri de sözlerine başlarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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