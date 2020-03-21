Sağlık Bakanlığından öğrencilere "hazırlanın" mesajı

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında personel sayısını artırmaya yönelik önemli bir karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile uzmanlık eğitimi alan hekimler virüsle mücadele için üç ay süreyle görevlendirilebilecek.

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde yapılan ve Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile uzmanlık eğitimi alan hekimler deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumun dışındaki aynı il sağlık tesislerine üç ayı geçmemek üzere görevlendirilebilecek.

Yönetmelik değişikliği ile söz konusu yönetmelikte yer alan, “Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez” fıkrası değiştirildi. Yapılan değişiklik ile şu cümle eklendi:

“…Ancak deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumun dışındaki aynı il sağlık tesislerine 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılır.”

Yürürlüğe giren yönetmelik hükümlerini, Sağlık Bakanı yürütecek.

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