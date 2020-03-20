"Salgın sona erene kadar ücretli izin"

CHP’nin hukukçu vekillerinden Mahmut Tanal, özel sektördeki 10 binlerce emekçinin koronavirüs tehdidi sona erene kadar ücretli izinli sayılmaları amacıyla kanun teklifi hazırladı.

Türkiye’deki koronavirüs vaka sayısı giderek artarken, ücretli izin talepleri karşılanmayan 10 binlerce emekçi, işe gitmek zorunda bırakılıyor.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, özel kurum ve kuruluş çalışanlarının, koronavirüs tehdidi sona erene kadar ücretli izinli sayılmaları amacıyla kanun teklifi hazırladı.



Tanal’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün, diğer adıyla Covid-19’un, Türkiye’yi de etkisi altına aldığı belirtildi.

GEÇİM DERDİNDEKİ ÇALIŞANLARA ÜCRETLİ İZİN VERİLMELİ



Türkiye açısından önümüzdeki günlerde vaka sayısının daha da artacağının öngörüldüğünün dile getirildiği gerekçede, yapılan araştırmaların virüs ile mücadelenin en etkin yolunun genel hijyen koşullarının ve sosyal uzaklaşmanın sağlanması olduğunu gösterdiği kaydedilerek, “Nitekim birçok devlet erkânı ve akademisyen sosyal uzaklaşmanın önemini gün aşırı vurgulamaktadır. Her ne kadar hassas gruplar, yaşlılar, hamileler ve engelli bireyler için gerekli önlemler alınmaya çalışılsa da sosyal uzaklaşmanın önemi için tüm çalışanlar açısından ücretli izin imkânı tanınmalıdır. Bazı özel kurum ve kuruluşlar işyerlerini kapatarak çalışanlarına ücretli izin vermişken bu konuda bir yeknesaklık bulunmamaktadır. Yine aynı şekilde bazı işyerlerinin ise çalışanlarını ücretsiz izne yönlendirdiği bilinmektedir. Hal böyle iken çalışanların ekonomik varlığını devam ettirebilmesi; kira, fatura, temel gıda ve geçinme masraflarını karşılayabilmesi açısından iznin ücretli olarak verilmesi elzemdir” denildi.

GEREK GÖRÜLMESİ HALİNDE BAKANLIK İZİN SÜRESİNİ UZATABİLMELİ

Teklifin gerekçesinde, devletin özel teşebbüsler üzerinde bazı durumlarda tedbir alma zorunluluğu olduğunun belirtildiği Anayasa’nın 48. maddesi ile “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” şeklindeki Anayasa’nın 56. maddesi hatırlatılarak, “Bu bağlamda özel kurum ve kuruluşlarda; çalışanlara yönelik yıllık izinden hariç olmak üzere ücretli izin hakkı verilmesi birey ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca gerek görülmesi halinde bu süre ilgili bakanlık tarafından uzatılabilmelidir” ifadelerine yer verildi.