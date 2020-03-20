TFF'de kritik istifa

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan görevinden istifa etti. Bahçıvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Liglerin ertelenmesi konusunda hafta başında ileri sürdüğüm görüş nedeniyle TFF Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden 19.03.2020 tarihi itibari ile istifa etmiş bulunuyorum. Futbol camiamıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

MEKTUP GÖNDERMİŞTİ

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda Başkanvekili olarak görev yapan ve aynı zamanda İstanbul Sanayi Odası Başkanı da olan Erdal Bahçıvan, geçtiğimiz günlerde Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e liglerin tatil edilmemesinden duyduğu rahatsızlığı açıkça bildiren bir mektup yollamıştı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bu mektubu köşesinde yayınlarken, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu içinde büyük bir fikir ayrılığı olduğu su yüzüne çıkmıştı.

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