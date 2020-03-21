Trump gazeteciyle böyle atıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü ile Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Geçen hafta Kanada ile sınırları zaruri olmayan geçişlere kapattıklarını anımsatan Trump, bu konuda Meksika ile de çalıştıklarını kaydetti.

Donald Trump, iki ülkenin sınırlarını mecburi olmayan geçişlere kapatacaklarını kaydederek, "Meksika bizim güney sınırımızı korumak için adımlar atıyor. Avrupa ile uçuşları da askıya alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısına Trump ile NBC Muhabirii Peter Alexander arasındaki diyalog da damga vurdu.

Trump, Alexander'ın "Korku içinde bekleyen ABD'lilere ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Senin korkunç bir muhabir olduğunu düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.

Beyaz Saray muhabirleri ise Twitter mesajlarında, Trump'ın Alexander'a "sözlü saldırıda" bulunduğunu belirterek, olayı kınadı.

İşte o anlar: