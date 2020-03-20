Türk Tabipleri Birliği ne istiyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, koronavirüsle mücadelede Sağlık Bakanlığı’nın yanında olduğu mesajını verdi.

Prof. Dr. Sinan Adıyaman, virüsle mücadelede bakanlığa önerilerde bulundu.

Posta gazetesi yazarı Murat Çelik bugünkü “TTB'nin derdi ne?” başlıklı yazısında TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın açıklamalarını aktardı.

Murat Çelik “Çok sert tepki gösterenler var. Eleştirinin ötesine geçip adeta ‘düşmanlaştıranlar’ (!) bile... Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ı aradım dün. Başlıktaki soruyu sordum. TTB ne istiyor? Neyi eksik, neyi yanlış buluyor? Özetle ‘Nedir bu TTB’nin derdi?” diyerek görüşleri aktardı.

İşte Prof. Adıyaman’ın yanıtları:

Bizim tavrımız, durduğumuz yer belli. Tartışma, polemik, ötekileştirme, düşmanlaştırma günü değil bugün. Bizim tek maksadımız var; toplum sağlığı. Biz Sağlık Bakanlığı’na da yardımcı olmak istiyoruz, önünü açmak istiyoruz.

- Türk Tabipleri Birliği’nin kalbi de aklı da, milletten yanadır, hekimden ve sağlık çalışanından yanadır. Bundan gayrı da bir maksadı yoktur. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum.

- TTB’nin bu söylediğim dışında bir beklentisi yoktur. Tüm çabası bunun içindir. Uyarıları da toplumun iyiliği ve sağlığıyla ilgilidir, eleştirileri de bunun içindir.

‘ESKİ AÇIKLAMALARI BUGÜNE TAŞIMAK MAKSATLI'

- Türk Tabipleri Birliği, nerede bir sağlık sorunu varsa, o konuda söz söyler. Bugün de bu konuda söylüyor. Esas maksatlı olan, esas provokasyon, geçmişte başka konularda söylediklerimizin bugün, böyle kritik ve hayati bir süreçte konu edilmesidir.

- Bakın el birliği, iş birliği yapmak için Sağlık Bakanlığı’na mektup yazdım. Bakanla toplantımızda da beklentilerimizi, uyarılarımızı, eleştirilerimizi ilettik. Şeffaf olunmasını, testin çok ve yaygın şekilde yapılmasını… O gün ne dediysek peyderpey yapılıyor işte. Hepsi yapılıyor şimdi.

‘VAKALAR NERELERDE, AÇIKLANMALI'

- Bir de onaylı vakaların hangi illerde olduğunun açıklanmasından yanayız. Çünkü salgınlarda en önemli nokta zinciri kırmaktır. Salgın zincirini kırmak için de teması kesmeniz gerekiyor. Bakın Çin, Vuhan Eyaleti’nin ülkenin diğer bölgeleriyle temasını kesti. Yayılmayı önlemek için.

- Bunu ben söylemiyorum. Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye’deki halk sağlığı uzmanları, klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları böyle olması gerektiğini söylüyor. Bunu bilim söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü harita yayınlıyor.

‘TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

- Ayrıca; günlük kaç test yapıldı? Kaçı pozitif çıktı? Kaç hasta yatıyor? Gördüğümüz eksikleri, hep birlikte daha iyisine ulaşmak için söylüyoruz. Tekrar ediyorum; kimse başka bir niyet, bir maksat aramasın. Bizim ne maksadımız olabilir? Bu toplumun, bu ulusun ve hekimlerimizle sağlık çalışanlarımızın iyiliği için çalışıyoruz. Tek derdimiz bu. Bakın hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız kendi hayatlarını ortaya koyarak insanların sağlığına kavuşması için aralıksız çalışıyor.

- Özellikle üniversite hastaneleri ve aile sağlık merkezlerinde, hekim ve sağlık çalışanlarının maske başta olmak üzere malzeme eksikleri vardı. Dün (önceki gün) gönderilmeye başlandı ama henüz eksikler tamamlanmış değil. Hâlâ ihtiyaç var.

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