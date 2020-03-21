Turkcell adını değiştirdi

Türkiye yeni tip koronovirüse karşı tüm önlemleri alıp mücadele etmeyi sürdürüyor.

Fiziki olarak herhangi bir ilacı olmayan virüse karşı Sağlık Bakanlığının sık sık uyardığı konu ise “14 gün kuralı” ve “Evde kal” kuralı oluyor.

Bu kapsamda Galatasaray ve Fenerbahçe’nin sosyal medyada adlarını değiştirmesinin ardından Vodafone da telefonlardaki operatör adını değiştirmişti.

Şimdi ise Turkcell, önemli bir adım atarak, telefonlardaki operatör adını “EvdeHayatVar” yaptı.

İşte o değişiklik: