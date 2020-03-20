Ürkütücü rakamı açıkladı: Türkiye'de tahmini vaka sayısı şu an 145 bin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kurulan Medipol Üniversitesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Muhammet Emin Akkoyunlu, Habertürk’te konuk olduğu programda koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu.

İleri Haber'in aktardığına göre; Akkoyunlu, istatistiki araştırmalara göre, gerçekte tespit edilen vaka sayısının yaklaşık 400 katı vakanın toplum içinde bulunduğunu söyledi. Baki'nin bu oran üzerine hesap yaparak "Şu anda 145.000'lerdeyiz" demesi üzerine Akkoyunlu, "Aynen öyle" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Akkoyunlu programda ayrıca, tespit edilen rakamlar bakımından 100 bin vakanın geçileceğini düşündüğünü söyledi.

İşte o anlar:

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