Umre tartışması sadece Türkiye'de olmadı

Umreden dönen bir yolcu yerleştirildiği öğrenci yurdu için tepki göstermiş “ahır burası ahır” diyerek “karantina” mekanını beğenmediğini ifade etmişti. Akabinde öğrendik ki umreden dönen kimi yurttaşlar da “karantinaya” alınmamak için kaçma yolunu denemiş ancak kaçış güzergahı Çorum’da son bulmuştu. Umre yolcularının bir başka vukuatı da, yine karantina bölgesinde ortaya çıkmış, malum yolcular mezkur bölgeden dışarı çıkmak için polislerin üzerine yürümüş ve hatta içlerinden birisi polisin yüzüne tükürerek "Ben hastaysam, sen de hasta ol" diyebilmişti. Karantina bölgesinden çıkmak isteyen “tükürükçü şahıs” ve diğer yolcular da esasında benzer bir şeyi söylüyorlardı: Biz hasta isek toplumda hasta olsun! Böyle düşünsünler ya da düşünmesinler yaptıkları eylemin adı bu idi.

VİRÜS VARSA HERKESE BULAŞSIN

Şimdi takvimi biraz daha geri saralım. Geçtiğimiz haftalarda Cuma namazlarının topluca kılınmaması ile ilgili gerek sosyal medyada gerekse de farklı mecralarda sesler yükseltildi. En nihayetinde salgın bir hastalıktan bahsediyorduk, bunun için “kalabalıkların” dağıtılması, ortadan kalkması gerekiyordu. Onun için cemaat bir araya gelmemeli, olağanüstü koşullarda olağanüstü tedbirlere uymalıydı. Fakat bu öneri bile başta kabul görmedi, halkın haklı talebi bağnaz-yobaz ve fanatizmin batağına düşmüş çevrelerce tepkiyle karşılandı. Dahası bu öneriyi dile getirenler din düşmanlığı söylemlerine maruz kaldı, olmadık hakaretler işitti. Olması gereken neydi peki? Yüzlerce binlerce insan Camilerde bir araya gelince- tek bir vaka olsa bile- virüs dalga dalga yayılıp halka ulaşmayacak mıydı? Örneğin 300 milyon dolara yapıldığı söylenen Çamlıca Cami’nin kapasitesi 63 bin kişilikti. Bu derecede yoğun kalabalıkların olduğu yerde virüs durur muydu hiç! Camilerin cemaate kapanması ile ilgili öneriye tepki gösteren yurttaşlar bu sonucu murad etmiyorlardı ama sonuç bir biçimde aynı neticeyi doğuruyordu: Virüs varsa herkese bulaşsın!

BU EYLEMLERİ İLE HEM İSLAM’I LEKELİYOR HEM DE KAMU SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYORLARDI

Virüs salgını sonrasında yapılan sokak röportajları da yukarıda ifade ettiğimiz mesajı başka bir biçimiyle besleyen bir içeriğe sahipti. Öyle ki yurttaşlardan bazıları virüsten korkmadıklarını söylüyor, “Allah’ın verdiği canı Allah alır” diyorlardı. Peki, bu durum tedbiri, kalabalıklardan uzak durmayı, bilimsel yöntemlerle yaşama düsturunu ortadan kaldırır mıydı? Yurttaşımız işin orasında değildi. Ezberden, heyecanla ve mensubiyet dozu yüksek sözlerle konuşmak ona iyi geliyordu anlaşılan. O yurttaşlardan biri Diyanet’in kararını da tanımayacağını söyledi. “Allah’ın takdiri” dedi, “sebep ve tedbirlerle bozulmaz, o halde cemaatle namaz kılmaya devam edeceğim”! Buna benzer bir durumda hafta başında defnedilen bir cenazede yaşandı. Nasıl mı?

Cenazenin içeriğine geçmeden önce Diyanet İşleri Başkanlığı’nın namazlarla ilgili tedbirlerini hatırlayalım isterseniz. Buna göre Cenaze namazları vakit namazlarından önce kılınacak, defin işlemleri kalabalık ortamlar oluşmadan gerçekleştirilecek, taziye evleri ve çadırları kurulmayacaktı. Buna rağmen sözünü ettiğimiz cenaze büyük bir kalabalıkla defnedildi. Bu kalabalığın içerisinde devlet görevlileri ve milletvekilleri bile vardı. Öyle ki Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenaze törenine katılan kimselerden bazılarının isimleri şöyleydi: İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner. Diyanetin kararına rağmen bu cenazeden de bize düşen bir mesaj mıydı acaba!

16 bin vaka ve bine yakın ölümle Coronavirüsün en tehlikeli biçimde baş gösterdiği yerlerden biri olan İran’da da, bahsettiğimiz “mesaja” ilişkin bir olay yaşandı. Şöyle ki salgının önüne geçmek için Kum kentinde bulunan “Fatıma-ı Masume Türbesi” kapatıldı. Bunun üzerine yüzlerce kişi “isyan” çıkarırcasına içeriye girmek istedi. Salgın tüm hızıyla devam edebilir ve hatta İran’da tedavisi süren yüzlerce kişi olabilirdi. Lakin o türbe açık olmalıydı. “Göstericiler” şuurlu ya da şuursuz böyle söylüyor, bir yerde salgının sürekliliği adına “eylem” yapıyordu.! İran’lı vekillerden Ali Motahhori ise duruma anında tepki gösterdi. Motahhori’ye göre göstericiler bu eylemleri ile hem İslam’ı lekeliyor hem de kamu sağlığını tehdit ediyorlardı.

AYİNE KATILAN 9 BİN KİŞİDEN 1200 KİŞİNİN DE HASTALIK SEMPTOMLARI GÖSTERDİĞİ AÇIKLANIR

Dinden, ayinlere ve oradan halka uzanan o somut “mesajı” biz Güney Kore’de tam da bu günlerde gördük aslında. Zira anılan ülkede bir kişi 9 Şubat’taki kilise ziyareti sonrasında 15 Şubat’ta yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye gider. Doktorlar anılan kişiye corono virüsü testi yaptırmasını ister. Lakin “hasta” bu öneri yerine Kilise’de ayine katılmayı “dinine” daha uygun görür. Sonuç ise bir facia olur. Çünkü yapılan testler sonrasında o kişinin virüs taşıdığı tespit edilir. Ayrıca onunla birlikte ayine katılan 9 bin kişiden 1200 kişinin de hastalık semptomları gösterdiği açıklanır.

Mümkündür ki “dini(dar) mahalleden” buna benzer görüntüleri izlemeye, “günahını” bağrında taşıyan sözleri duymaya devam edeceğiz. Çünkü o mahallede, tıpkı taraftar ruhunun esir aldığı diğer mahallerde olduğu gibi, kötülüğe teşne sözler kabul görebiliyor, şuursuzca olsa da din tarafgirliği toplum sağlığının önüne geçebiliyordu. Çünkü o mahallede, takva adına umreye kadar gidebilen din, yanı başındaki insanın mağduriyetini, hakkını göremiyor; aksine “din fedailiği” adına diğer tüm haklar çiğnenebiliyordu. O mahallede başkasına zarar vermek, kamu sağlığını çiğnemek, ötekinin görüşünü lanetlemek, test yaptırmak yerine kiliseye gitmek de dinden sayılabiliyordu bazen.

İnsanın din dâhil hayatta pek çok şeye inancı, ihtiyacı ve bağlılığı olabilir. Lakin bu inançlarımız salgın dönemlerinde bile kaba bir taraftar ruhu ile sokaklarda dolaşıyor, yeri geldiği zaman holiganlık bayrağını kimseye bırakmıyor ve en acı, en hoyrat sözleri üzerimize boca ediyorsa, insanın aslında burada kendine dönük de bir mesajı vardır. İşte o mesajı alman yazar Georg Christoph Lichtenberg şöyle dile getirir: “Önemli olan insanın neye inandığı değil, inandığı şeyin onu ne hale getirdiğidir”.

Kimseye gerek kalmadan din(i)dar dünya da ne hale geldiğini görebilse keşke. En azından bugünlerde onu yapabilse.

Aydın Tonga

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