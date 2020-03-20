Umrecilerin kimseyi dinlememelerinin asıl sebebi

Malum... Ülkemiz ve tüm dünya zor zamanlardan geçiyor. Umre’den dönen vatandaşlarımız karantinaya alındı, bundan pek hoşnut olmayanlar da vardı, gördük okuduk.

Kimileri olayı biraz daha abartıp karantinadan kaçmaya çalıştı ve polislerin yüzüne tükürdü vs.

Utandık!

Bitmedi! Şimdi de birileri inatla namazımızı Camii’de kılacağız diye gözünü kararttı!

Oysa... Kimse namaz kılınmasın demiyor ki? Sadece bir süreliğine evinizde kılınız deniyor.

İslam bu mudur?

İslam ne zaman bilime/aydınlığa karşı geldi de bu Umreciler kimseyi dinlemez hale geldi?

Hz. Muhammed Mustafa’nın “salgın hastalıklar “ konusundaki sünneti/tavsiyeleri apaçık ortadayken ne zaman unutuldu/unutturuldu da birileri inatla namazımızı Camii’de kılacağız diye gözünü karattı!

Sahi... İslam ne demektir? “SLM” kökünden gelir, Müslüman’da öyle, “selamette olan” demektir.

Bu mudur selamette olmak?

TIBBI-I NEBEVİ

Hz. Muhammed Mustafa da henüz tebliğ gelmeden önce “Hanif” dinine mensuptu. Yani İbrahimi’ydi. Tıbbı-Nebevi ise “Peygamber tıbbı” anlamına gelir. Her Peygamber şifacı ve hekimdir de aslında.

Mesela Hayber savaşında Hz. Ali gözlerinden rahatsızdı ve gözündeki hastalığı elleriyle iyileştirmişti hatırlayınız...

Peki, Tıbb-ı Nebevi nedir derseniz?

Bitkilerden tutun da, sadaka ile, hacamat ile, oruç ile, namaz ile hatta hem zahiri hem de batıni manada sağlıklı bedenler ve zihinler içindir.

Çok uzatmayayım...

Hz. Muhammed Mustafa’nın temizlik konusundaki hassasiyetini söylememe gerek var mı?

-Sanmam!

Ne demişti Hz. Nebi Muhammed Mustafa, “Temizlik imandandır”

Ve... Sanmayınız ki bu sadece bedeni temizliktir de, ruh temizliğidir de, kalp temizliğidir de...

Hz. Ali der ki, “O dertlere deva bulmak için tıp bilgisiyle hastalarını dolaşan bir hekimdir. İlaçlarını hazırlamış, tıp malzemelerini ısıtmış, ihtiyaç duyulduğunda onlarla kör gönülleri, sağır kulakları, söylemez dilleri iyileştirir. Gaflet ve şaşkınlık içinde olanları ilaçlarıyla iyileştirmek için arar bulur” der.

Salgın hastalıklar konusunda ise Hz. Muhammed Mustafa’nın en bilinen sözlerinden biridir, “Eğer bir yerde salgın hastalık olduğunu duyduysanız oraya gitmeyin. Eğer salgın hastalığın olduğu yerdeyseniz oradan da dışarı çıkmayın” der.

Yani. Karantina!

Bu kadar açık ve nettir!

İLİM FARZDIR

Hz. Muhammed Mustafa der ki, “İlmi talep etmek her Müslüman kadın ve erkeğe farzdır!”

Kur’an’ı Kerim’de Alak suresinde, “1.Yaratan Rabbinin adıyla oku!

2. O, insanı bir alekadan yarattı.

3. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.

4. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.

5. İnsana bilmediği şeyleri öğretti.”

Bakınız... Hiçbir kutsal kitap böyle başlamaz!

-İlim, ilim, ilim...

Hz. Muhammed Musatafa ne demişti; “Ben ilmin şehriyim, Ali ise onun kapısıdır; öyleyse ilim isteyen kapıya gelsin...”

Ve...

Bu sadece dini bir ilim midir?

-Değildir!

Ha, sürekli, olarak böyle bir aldı var, İslâm bilime karşı mı?

Sahi, öyle midir?

-Değildir!

Hz. Muhammed Mustafa şöyle der, “İlim Çin’de olsa dahi gidiniz onu alınız...”

Şimdi...

Üzerinde biraz düşününüz lütfen, -Kur’an emridir; bunda düşünenler için der ya daima-

Yahu... Mekke, Medine nere, Çin nere?

Ayrıca Çin’e gidilse nasıl bir dini ilim bulunacak orada?

Çinliler başka adamlar...

Felsefeleri ayrı, ritüelleri ayrı, niye gidin onların ilmini alın der ki bir Peygamber?

Neyi alacaklar ya da?

Hatta... Şunu da der, Hz. Muhammed Mustafa, “İlim çöpün üzerinde olsa bile gidiniz onu alınız...”

Hatırlayınız... Bedr savaşında ki onlar neler söylediler, neler yaptılar, ne iftiralar attılar vs.

Savaşı kaybettiler, esir düştüler, bu sefer de onlara, “On kişiye okuma yazma öğreten serbesttir...” diyen Hz. Muhammed Mustafa değil miydi?

Ve...

Sözünü tuttu da...

Medine’de, mescitte, hemen yanında gölgelik yaptılar, eğitim verilirdi, “Ashab-ı Suffa” denir buna.

Okul yani! Okuma yazma öğrenirler, ilim tahsil ederlerdi.

Zümer suresi 9’da ne der?

-“De ki bilenle bilmeyen bir olur mu?”

İBN-İ SİNALAR HEKİM RAZİLER

Ya, İslâm dünyası hep böyle miydi?

-Değildi...

Cabir bin Hayyanları, Farabileri, Ömer Hayyamları, Hekim Razileri, El Cahizleri, İbni Sinaları...

Kimdi bunlar nereliydi? Mozambikli mi?

- Hepsi Müslüman âlimlerdi...

Özellikle dokuzuncu yüzyıl, “altın çağ”dı.

Tıp, Matematik, Kimya, Cebir...

İlk göz ameliyatları...

Dünyanın dört bir yanından ilim tahsil etmeye gelirlerdi!

Ya şimdi!

Siz...

Kime karşı geliyorsunuz?

İlknur Altıntaş

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