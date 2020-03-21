Üst düzey komutanlar karantinaya alındı

Kara Kuvvetleri Eski Komutanı Aytaç Yalman’ın geçtiğimiz günlerde korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası eski Genelkurmay Başkanları ve kuvvet komutanlarının bulunduğu Fenerbahçe Orduevi’nde sıkı önlemler alınıyor.

Kara Kuvvetleri Eski Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası Fenerbahçe Orduevi’nde alarma geçildi. Genelkurmay Eski Başkanlarından Emekli Orgeneraller İlker Başbuğ, Hüseyin Kıvrıkoğlu ve diğer eski kuvvet komutanlarının da bulunduğu kampüste sıkı önlemlerin alındığı öğrenildi.

Kara Kuvvetleri ve Jandarma eski Genel Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın korona virüsü nedeniyle öldüğünün ortaya çıkmasından sonra, Fenerbahçe Orduevi'nde alarma geçildi.

Aynı kampüste aralarında Genelkurmay eski Başkanlarından emekli Orgeneraller Hüseyin Kıvrıkoğlu, İlker Başbuğ, emekli kuvvet komutanlarından orgeneraller Atilla Ateş, İlhan Kılıç, Şener Eruygur, emekli oramirallerden Salim Dervişoğlu, Uğur Yiğit, Metin Ataç'ın da korumalı lojmanlarının da bulunduğu Fenerbahçe kampüsünde çok sıkı önlemler alındı.

HERKES KONTROLDEN GEÇTİ

Kampüse girişler sınırlandırıldı, içeriye alınacaklar da termal kameradan geçiriliyor, ateşi ölçülüyor. Fenerbahçe kampüsünde görevli askerlerin büyük bir kısmı bağlı bulundukları askeri birliklere gönderildi. Kampüste çeşitli görevlerde bulunan sivillerden de kritik personel dışındakilerin de ikinci bir emre kadar gelmemeleri istendi.