Vaka ve ölüm sayısı arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311’i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670’e ulaştı" açıklamasını yaptı.
Bakan Koca, "Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK" ifadelerini kullandığı açıklamasına şöyle devam etti:
"Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM."
Odatv.com
"Ne kadar aç gözlü ve bencil bir toplum olduk"
"Sadece benden daha yaşlı olan iki kadına yardım etmeye çalıştım"